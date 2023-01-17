Чем отстирать следы дезодоранта из одежды: пять простых способов

Даже самые дорогие дезодоранты часто оставляют на одежде следы. Иногда они настолько проникают в ткань, что их невозможно отстирать. От желтых пятен на белой одежде не помогают даже отбеливатели, а следы от дезодоранта на черной одежде трудно скрыть.

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Если даже после стирки в машинке пятна не отошли, попробуйте домашние лайфхаки. OBOZREVATEL собрал самые действенные из них.

Лайфхак с уксусом

Уксус категорически нельзя наносить на белые вещи. А вот для цветных и чёрных он подойдет. Возьмите 9% уксус и вылейте немного на ватный диск или спонж. Осторожно протрите уксус в пятно от дезодоранта. Через 10 минут постирайте одежду в стиральной машинке.

Лайфхак с лимонным соком

Это самый действенный и популярный способ. Однако будьте внимательны – устаревшие пятна от дезодоранта лимонный сок не очистит. Перед использованием лимонного сока на черной и цветной одежде сначала проведите проверку: попробуйте намазать несколько капель на незаметном месте. Возьмите половину лимона и выдавите из нее сок в емкость. Смажьте пятно соком и оставьте на 10 минут. Затем постирайте в прохладной воде с порошком. Пятно должно отойти.

Лайфхак с хозяйственным мылом и аспирином

Еще несколько десятилетий назад хозяйственное мыло использовали для удаления тяжелых пятен. Оно хорошо справляется и со следами дезодоранта. Рецепт прост: натрите пятно размоченным хозяйственным мылом и подождите минимум полчаса. Затем замочите одежду на час в мыльной воде. После этого можно стирать в машинке.

Эксперты также рекомендуют купить в аптеке аспирин. В 70 мл прохладной воды следует полностью растворить 2 таблетки. Полученной смесью нужно натереть пятна от пота, используя старую зубную щетку. Раствор советуют оставить не менее чем на 3 часа.

Лайфхак со старыми колготками

Использовать капроновые колготки для борьбы со следами дезодоранта довольно странно, но эксперты говорят, что этот способ когда-то был очень популярен. Высохшее пятно от дезодоранта на черной или цветной одежде советуют просто протереть куском ненужного капрона.

Лайфхак с глицерином

Глицерин также быстро и качественно выведет пятна от пота и дезодоранта. Можно даже использовать средство для мытья посуды, в составе которого содержится глицерин. Его надо нанести толстым слоем на пятно и оставить на час. Затем следует забросить вещь в стиральную машинку и постирать при обычном режиме.

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