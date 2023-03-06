Будуть блестеть унитаз, окна и шкафы: какое средство поможет провести генеральную уборку

Одним из главных недостатков магазинных средств для уборки, кроме неэкологичного состава, является слишком резкий химозный запах. В то время как не менее эффективную универсальную жидкость еще и с приятным ароматом можно изготовить самостоятельно из подручных средств. С ее помощью можно провести в доме генеральную уборку, очистив ею сантехнику, стекло и даже мебель.

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OBOZREVATEL публикует рецепт такого средства. Для его изготовления понадобятся:

кожура любых цитрусовых плодов;

белый уксус;

стеклянная банка с крышкой.

Заполните банку кожурой от цитрусовых. Делать это можно даже не одномоментно – для средства подойдут как свежие, так и сухие шкурки. Когда банка будет полной, залейте все уксусом так, чтобы он покрывал ее содержимое. Затем банку нужно плотно закрыть крышкой и отправить на неделю в темное, сухое и теплое место.

После того как средство настоится, его нужно будет процедить и слить жидкость в пульверизатор. Ею сразу можно пользоваться. Также такой настой можно хранить и применять по необходимости.

Ароматическую уксусную жидкость следует нанести на поверхность, которую вы хотите почистить, оставить на 5 минут и смыть. Мебель лучше протирать микрофибровой салфеткой, едва смоченной в жидкости. Также, если вы переживаете, что средство будет слишком концентрированным для определенных поверхностей, его можно смешать с водой в соотношении 1:1 и использовать аналогичным образом.

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