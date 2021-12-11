Блогер показала лайфхак, как сэкономить на напитке в Starbucks. Видео

Пользовательница социальной сети TikTok опубликовала лайфхак, как сэкономить на напитках в популярной сети кофеен Starbucks. Девушка отказалась от одной детали в заказе и получила почти вдвое больше напитка.

Блогер наглядно показала, как посетителей обманывают, предлагая им лед. В видео, которое она выложила на свою страницу в TikTok, видно, что замороженная вода занимает более половины объема стакана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автор рассказала, что заказала охлажденный напиток из киви отдельно ото льда, поэтому ей дали два стакана. Уже в машине она залила лед питьем и увидела, что емкость наполнилась до краев, а в другом стакане осталась еще половина продукта.

Видео дня

"Покупайте один напиток, получите второй бесплатно", – написал блогер.

Подписчики похвалили тиктокера за изобретательность и рассказали, что тоже будут покупать кофе и лимонады без льда.

"Работники Starbucks сошли с ума", "Я также рекомендовал это друзьям, когда был баристой", "Вот, почему я больше не хожу в Starbucks", "Спасибо за совет", – написали в комментариях.

Видео собрало более 600 тысяч просмотров и около 40 тысяч лайков.

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