Женщина изменилась до неузнаваемости после едкого замечания: похудела и сделала пластику. Фото до и после

Молодая жительница города Гвинт в Южном Уэльсе Джазмин Дэй претерпела огромную "трансформацию" после оскорбительного замечания о внешности. Она полностью изменила свой образ жизни и потратила почти $40 тысяч (около 1,05 млн грн) на хирургические вмешательства.

Сегодня женщина является онлайн-моделью. О ее поразительном превращении пишет The Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам 32-летней Джазмин, ранее она работала бухгалтером и постоянно боролась с приступами депрессии из-за своего веса.

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"Честно говоря, не видела смысла в жизни, но в декабре 2017 года я достигла дна. Некто очень близкий назвал меня "толстой с*чкой", и все стало ясно – я поняла, что мне нужно внести серьезные изменения в свою жизнь", – рассказала Дэй.

Тогда она начала регулярно заниматься физическими нагрузками и сократила потребление сладкой пищи, чтобы улучшить свой образ жизни.

За три года женщина потеряла более 27 килограмм жира и нарастила более 9 кг мышц, а также сделала некоторые хирургические улучшения. В частности, потратила десятки тысяч долларов на пластические операции, включая две операции по увеличению груди, одну подтяжку ягодиц и выравнивание зубов.

Теперь Джазмин с груднымиимплантатами объемом 2250 куб. см работает онлайн-моделью, и ей очень нравится ее новый внешний вид.

"В настоящее время я вполне довольна своим внешним видом и действительно полюбила свое тело", – призналась она, добавив, что теперь нашла свою страсть в тренировках с тяжелым весом.

В видеороликах, которыми она делиться в соцсетях, Джазмин демонстрирует свое подтянутое тело и рассказывает о фитнес-тренировках.

"Я люблю становиться сильнее не только из-за эстетических результатов, но и из-за уверенности и пользы для здоровья, которые это приносит. Сосредотачиваюсь в основном на сложных комплексных упражнениях со штангой, таких как приседания, становая тяга и жим над головой. У меня никогда не было серьезных травм с тех пор, как начала тренироваться", – подытожила Джазмин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-летняя американка Софи Макдональд сделала пластику после насмешек над ней в магазине одежды. На операцию она потратила около 25 тысяч долларов.