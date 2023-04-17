Выглядят роскошно! Три лучшие прически для тонких волос, которые создают объем и молодят. Фото

Тонкие от природы или вследствие окрашивания волосы – не безнадежная проблема, если правильно подобрать стрижку. Существуют прически, которые помогут визуально придать прядям объем и плотность, а соответственно и "омолодить" внешний вид.

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В домашних условиях лучше не экспериментировать, ведь можно добиться противоположного результата. OBOZREVATEL решил рассказать о 3 стрижках, которые роскошно смотрятся на обладательницах тонких волос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пикси

Главный секрет объемных волос кроется в многослойности. Каждая стрижка, где пряди пострижены "лестницей" обречена на успех, ведь не тяготится длиной. Пикси – отличный вариант для красавиц, не боящихся короткой стрижки. Впрочем, она больше всего подходит женщинам с острыми чертами лица.

Каскад

Если качество шевелюры позволяет сохранить длину до плеч, можно смело примерить на себя стрижку "каскад". Благодаря более коротким слоям волос, прическа будет выглядеть густой. Следует также попробовать челку, которая придаст дополнительный объем.

Боб-каре

Комбинация короткого сзади боба и удлиненных передних прядей поможет скрыть редкие от природы волосы. Сзади даже без укладки будет сохраняться объем, а передние пряди не нуждаются в ежедневном уходе. Такая прическа также визуально сделает лицо моложе за счет молодежного силуэта.

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