Пять причесок, о которых нужно забыть после 40 лет: старят и подчеркивают недостатки. Фото

Неудачная стрижка, неподходящий цвет волос или отсутствие должного ухода за прядями могут полностью испортить впечатление о женщине. Зная советы, речь о которых пойдет ниже, окружающие люди точно будут списывать вам несколько лет.

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OBOZREVATEL рассекретит, какие ошибки со своими волосами не стоит повторять, если вам уже исполнилось 40. С годами нам стоит пересмотреть свои взгляды не только на гардероб, но и на макияж и прическу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Слишком длинные распущенные волосы

Длинные прямые волосы, особенно с пробором посредине, будут ассоциировать женщину с ведьмой и визуально подчеркнут возрастные изменения. Недаром правило гласит, чем старше женщина, тем короче должны быть ее волосы. Но делать экстремально короткие стрижки, и тем более краситься в неестественные цвета, эксперты не рекомендуют.

2. Гладко зачесанные волосы

Зачесанные волосы в хвосте или пучке точно не омолодят вас. Если вам нравится носить собранные волосы, возьмите за привычку взъерошить пряди руками, завязать их резинкой и выпустить несколько локонов у лица. Такая легкая небрежность создаст образ молодой девочки.

3. Слишком черный цвет волос

С возрастом волосы редеют, потому черный цвет будет выделяться на светлой коже головы. Темные оттенки бросают тени на лицо, подчеркивая морщины и синяки под глазами. Стилисты рекомендуют красить волосы на 2-3 тона светлее от натурального. Или же разбавлять светлыми прядями вокруг лица и на макушке.

4. Слишком светлый цвет волос

Черный волосы – плохая идея после 40, но и чересчур светлые – не наилучшая. Светлокожим представительницам прекрасного пола не нужно красить волосы в белый цвет. Так оттенок кожи будет сливаться с тоном волос, и оно будет казаться серым и уставшим. Попробуйте палитру в пряных тонах, медовых или сливочных.

5. Неухоженные сухие кончики

С годами волосы утрачивают не только пигмент, но и способность удерживать влагу. Как говорят эксперты, кончики в зрелом возрасте стоит обрезать раз в 6-7 недель. Обязательно каждую неделю делайте питательные маски для ваших локонов и наносите специальную сыворотку для секущихся прядей.

Как писал OBOZREVATEL, пять знаменитостей никогда не меняли цвет волос. Эти звезды запрещали стилистам любые эксперименты с локонами.Кендалл Дженнер, Джессика Честейн, Джулианна Мур воспринимают себя такими, какими их задумала природа. Все подробности – по ссылке.

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