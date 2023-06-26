Выглядит дорого и подойдет всем: что такое американский маникюр, который выбирают знаменитости во всем мире. Фото

Соединенные Штаты Америки – эпицентр светских событий, элитных вечерних мероприятий и мировых церемоний. Звезды на такие случаи выбирают самые разные образы – от элегантной классики до причудливых костюмов – поэтому их маникюр должен всегда быть уместным.

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За то, что универсальный дизайн нравится многим знаменитостям, его окрестили "американским". Редакторы Vogue рассказали об особенностях такого маникюра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Американский маникюр – это более спокойная интерпретация классического французского варианта. Кончики обычно окрашивают не ослепительно-белым лаком, а сливочным оттенком.

Большая часть пластины остается без цветового покрытия. Ее только закрепляют глянцевым топом, придавая блеск. Благодаря своей универсальности и простоте такой дизайн подойдет как обладательницам коротких ноготков, так и женщинам с длинным наращиванием.

Не следует также ограничивать себя в выборе формы. Стилет, квадрат или округлая форма – одинаково красивые варианты для "американского" маникюра.

Можно также добавить изюминку в свой дизайн, украсив ногти стразами или добавив цветные детали. Важно только не переборщить, чтобы концепция натуральности не изменилась на обычный пестрый маникюр.

Недавно OBOZREVATEL писал, что "клубничный маникюр" стал хитом лета 2023 года. Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для леди, которые любят более сдержанные и однотонные аутфиты.

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