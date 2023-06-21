'Клубничный' маникюр – хит лета 2023: лучшие идеи смелого и яркого дизайна. Фото

Все чаще летом модницы отказываются от классических и даже несколько скучных дизайнов маникюра, отдавая предпочтение ярким и необычным нейл-артам. Нюд и мрачная монохромная палитра могут подождать до осени и зимы, а вот на жаркое время года хочется сочности и красок. Среди таких популярности стал набирать так называемый "клубничный" маникюр.

Видео дня

В июне мы начинаем во всю наслаждаться этим красивым и вкусным плодом. Так почему бы не сделать с его изображением летний маникюр, который обещает быть особенно актуальным в 2023 гожу? OBOZREVATEL подскажет несколько интересных идей.

Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для тех красавиц, которые предпочитают более сдержанные, спокойные и однотонные аутфиты. Изюминка, а точнее клубничка станет яркой деталью, которая однозначно очень уместно украсит лук.

Такой нейл-арт может иметь множество различных граней. Для его создания существует несколько различных способов. Самый простой – это, конечно, наклейки, которые можно легко нанести на ногтевую пластину. Второй – перенести дизайн с помощью штампа, а третий – просто нарисовать клубнику тонкой кистью.

Стоит отметить, что летом в целом популярна "фруктовая эстетика". Она гармонично сочетается со всеми пляжными образами, поэтому так обожаема девушками. Вариантов много: арбузы, лимоны, вишня, киви, ананасы, апельсины. Однако в этом году модниц по всему миру покорила именно клубника.

Чаще всего такие рисунки появляются на нежно-розовой, нюдовой или белой основе. Однако не бойтесь играть с более насыщенной палитрой. Можно поэкспериментировать с матовым покрытием – получится стильно и интересно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое маникюр "супермоделей". Это тот случай, когда покрытие подойдет под любой образ, для любого случая и сезона. Такой дизайн является фаворитом среди знаменитостей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!