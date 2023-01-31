Врач-невролог объяснил, чем может навредить частое ношение каблуков

Обувь на каблуке – это, безусловно, красиво, а ко всему прочему еще и помогает девушкам выглядеть визуально стройнее. Однако врачи неустанно повторяют, что злоупотреблять ношением каблуков не стоит. Они являются причиной многих проблем со здоровьем.

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Предупреждает дам об опасности и украинский врач-невролог Андрей Тимченко. В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL он объяснил, чем может навредить частое ношение высоких каблуков, а также дал советы, которые помогут восстановиться после дня на шпильках.

Так, по словам врача, каблуки смещают центр тяжести тела вперед, при этом бедро и позвоночник уходят с прямой линии. Чем выше каблуки, тем сильнее сокращаются мышцы. С увеличением высоты повышается и давление на пальцы стопы, из-за чего происходит их деформация.

"При длительном ношении каблуков увеличивается давление на подушечки стопы, что может вызвать их деформацию, сжатие нервов стопы и боль. Также может происходить деформация самой стопы, разрастание в области большого пальца и его закрывание", – добавил медик.

Изменение положения стопы, подчеркивает врач, влияет на осанку в целом. Кроме того, есть риск изменений в положении органов таза и их кровообращения.

Естественные изгибы позвоночника в пояснице и шее также могут деформироваться. Заметными могут стать изменения положения височно-нижнечелюстного сустава, что приведет к неправильному прикусу.

"Чаще меняйте обувь. Она должна быть удобной! Выполняйте простые профилактические упражнения для ног. По возможности больше ходите босиком по траве, гальке, песку. Используйте массажные коврики и валики. Даже засыпать крупу (обычную перловку, чтобы не было больно стопе) в носки и ходить дома – будет полезно. Еще и дополнительный пилинг стопы получите", – рекомендует доктор.

Как писал OBOZREVATEL, многие привычные вещи, которые мы носим каждый день, имеют неожиданную историю происхождения. О ней знают далеко не все. В истории моды есть множество малоизвестных, но очень интересных событий, развивающихся витками и возвращающихся к истокам. О них – читайте в наше материале.

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