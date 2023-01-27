Высокие каблуки носили мужчины, а белые платья указывали на скорбь: топ-10 удивительных фактов о моде

Многие привычные вещи, которые мы носим каждый день, имеют неожиданную историю происхождения. О ней знают далеко не все. В истории моды есть множество малоизвестных, но очень интересных событий, развивающихся витками и возвращающихся к истокам.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал для вас достойные внимания факты из фешн-сферы. Они развеют часть мифов в отношении того, кого следует благодарить за тот или иной элемент гардероба (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Свадьбы не всегда были белыми

Женщина в белом платье и с фатой, идущая навстречу любимому, который через несколько минут станет ее мужем, – культовый образ. Но традиционно в день свадьбы девушки не надевали белое. Во многих странах белый цвет считался цветом скорби. Так продолжалось до тех пор, пока королева Виктория не задала данный тренд. Она надела белое убранство на свою свадьбу с принцем Альбертом.

2. Первая неделя моды была организована во время войны

Неделя моды изначально была спланирована, чтобы отвлечь народ от войны. Первое официальное мероприятие состоялось в 1943 году в Нью-Йорке.

3. Первый бюстгальтер был сшит из носовых платков

Однажды светская львица из Нью-Йорка Мэри Фелпс собиралась пойти на танцы и поняла, что ее бюсту нужна дополнительная фиксация. Она сшила носовые платки вместе, чтобы создать первый современный бюстгальтер. Именно Фелпс "запатентовала" бра в начале 1900-х годов.

4. Барби – законодательница моды

Большинство маленьких девочек впервые знакомятся с модой, играя со своими Барби. А знали ли вы, что первым нарядом культовой куклы был черно-белый купальник? Над образами для Барби на протяжении многих лет работали такие модельеры как Ив Сен-Лоран, Кельвин Кляйн, Версаче и Армани.

5. Кроссовкам чуть больше 100 лет

Keds и Converse были выпущены в 1917. Однако первая фирма превзошла вторую, представив свою обувь в начале года. Интересно, что ученые открыли новый способ нагревания резины, что сделало возможным создать подошву для любимой части гардероба.

6. Мужчины носили высокие каблуки

Это один из самых безумных фактов о моде. Но и правда, первые туфли на каблуках носили именно представители сильного пола. Этот элемент на ботинках предназначался для верховой езды, чтобы мужчины не сваливались с лошадей.

7. Галстук был изобретен в 1600-х годах

В 1618 году началась тридцатилетняя война. Хорватские наемники, которые пришли во Францию, завязывали вокруг шеи небольшие кусочки ткани, называемые галстуком. Этот стиль вызвал интерес у французов. Людовик XIV первый перенял данную тенденцию.

8. Юбка – самая древняя одежда

Любимая вещь всех девушек существует уже тысячи лет. Фактически, единственный предмет одежды старше юбки – это набедренная повязка, которая юбкой и является.

9. Губная помада содержит рыбью чешую

В состав большинства губных помад входит рыбья чешуя. Ее начали добавлять в косметику с древних времен для придания блеска. Конечно, этот компонент обрабатывают, чтобы не оставалось запаха, измельчают и кладут в помаду и тени.

10. Цвет одежды описывал статус

В средние века люди носили разные цвета одежды в зависимости от класса. Красное надевали высшие чины общества и дворянства. Банкиры и купцы, носили зеленый цвет. А крестьяне – нейтральные оттенки, такие как коричневый и серый.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о секрете стильных образов герцогини Уэльской Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма тщательно следит за своим гардеробом, поэтому каждый ее наряд – непревзойденный. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!