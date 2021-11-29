5 бьюти-процедур, от которых лучше отказаться в 2022 году

Бьюти-индустрия, как и мода, быстро меняется. Некогда популярные тренды в макияже, маникюре или уходе за лицом в 2022-м уже окончательно потеряют актуальность: к примеру, вычурные яркие нейл-дизайны на неудобных длинных формах ногтей.

Известное издание о моде Harper’s Bazaar собрало пять бьюти-процедур, которые стоит оставить в прошлом. Судя по этим советам экспертов, и уход, и макияж сейчас на пути к упрощению и все ближе к natural beauty.

Плотный матовый тон лица

Если раньше все пытались максимально скрыть недостатки, неровности кожи и даже веснушки, то теперь эффект маски больше никому не нужен. Многие всемирно известные личности публикуют фото и вовсе без макияжа, чтобы показать естественную красоту. А веснушки даже стали дорисовывать на лице, придумав для этого специальные средства и техники.

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Слишком сложный, кричащий маникюр

Яркие цвета и рисунки остаются в тренде, но важно понимать, где находится граница. К примеру, неоновые оттенки в сочетании со стразами – точно перебор.

"Если вы любите насыщенные лаки для ногтей, ни в чем себе не отказывайте. Однако знайте, что мир движется в сторону минимализма. Особенно трендовая нейл-тенденция – японский маникюр, который вообще не предвидит использование лака", – отметили в Harper’s Bazaar.

"Идеальные" брови

Татуаж бровей, пудровое напыление, черные толстые брови с очень четкими линиями уже в прошлом. Эксперты посоветовали обладательницам тонких и светлых бровей воспользоваться карандашом или тенями, но не переусердствовать.

"Всем остальным в помощь прозрачная тушь для бровей для небрежной укладки", – сказано в статье.

Макияж "все в одном"

Акцент одновременно на глаза и на губы делает макияж слишком тяжелым и чаще всего старит. Кроме того, выделять глаза сразу всеми возможными способами: и тенями, и подводкой, и стразами, и накладными ресницами, – тоже чересчур. "Классической или геометрической стрелки будет достаточно", – указали в журнале.

Многоступенчатая система ухода

Несколько лет назад популярность корейской косметики стремительно выросла, а с ней – и система многоступенчатого ухода за лицом. Однако чем больше продуктов, тем сложнее их подобрать и тем больше шансов, что какой-то этап вызовет больше проблем, чем пользы.

Современный тренд – это осознанное потребление, которое постепенно добирается и до уходовой косметики. Тонизирование, увлажнение, питание кожи должны оставаться в ежедневных ритуалах, однако 10 продуктов для этого не нужно.

Как писал OBOZREVATEL, в Южной Корее на пике популярности разные инъекции, которые при правильном подборе и применении разглаживают морщины, заполняют объем, подчеркивают контур и борются с другими проблемами. О пяти самых популярных бьюти-процедурах среди кореянок читайте по ссылке.