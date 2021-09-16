Сон и спорт: 5 здоровых привычек, которых нас учит семья Кардашьян-Дженнер

Катерина Малай
Катерина Малай
Красота
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Сон и спорт: 5 здоровых привычек, которых нас учит семья Кардашьян-Дженнер

Женщины семьи Кардашьян-Дженнер всегда поражают поклонников великолепным внешним видом. Хлои, Ким, Кайли, Кортни и Кендалл обязаны этому не генетике, а своим ежедневным привычкам.

Они включили в свой график спорт и правильные продукты, поэтому теперь могут похвастаться стройными телами. OBOZREVATEL собрал для вас самые интересные советы, которые дают сестры своей аудитории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

  • Ничего не изменится без регулярного спорта. Ким Кардашьян считает, что нужно заставлять себя делать упражнения хотя бы 6 дней в неделю. Сама певица проводит в тренажерном зале от 60 до 90 минут.

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Ким Кардашьян в спортивном зале

  • Нужна здоровая конкуренция. Для того, чтобы не обленится, Кортни Кардашьян всегда спорит со своей сестрой Хлоей. Звезды соревнуются в том, кто больше килограммов сбросит, кто дольше делает выпады и т. д.

Кортни Кардашьян занимается спортом

  • Не пренебрегайте сном. Кендалл Дженнер поделилась, что ее главный секрет красоты – 8-часовой отдых. Она не засиживается допоздна, ведь это портит ее производительность и внешний вид.

Кендалл Дженнер советует больше спать

  • Лучше отказаться от молочки. Хлои Кардашьян считает, что именно исключение сыра и молока из рациона помогло ей похудеть на 19 килограммов и избавиться от проблем с кожей.

Хлои Кардашьян в спортивном зале

  • Отдавайте предпочтение овощам. К такому выводу пришла Кайли Дженнер, когда сообщила, что хочет попробовать веганство. С тех пор в жизни девушки есть место только для органических продуктов.

Кайли Дженнер не употребляет мясо

Ранее OBOZREVATEL писал о новые приемы в макияже, которыми уже пользуются знаменитости.

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