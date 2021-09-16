Сон и спорт: 5 здоровых привычек, которых нас учит семья Кардашьян-Дженнер

Женщины семьи Кардашьян-Дженнер всегда поражают поклонников великолепным внешним видом. Хлои, Ким, Кайли, Кортни и Кендалл обязаны этому не генетике, а своим ежедневным привычкам.

Они включили в свой график спорт и правильные продукты, поэтому теперь могут похвастаться стройными телами. OBOZREVATEL собрал для вас самые интересные советы, которые дают сестры своей аудитории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ничего не изменится без регулярного спорта. Ким Кардашьян считает, что нужно заставлять себя делать упражнения хотя бы 6 дней в неделю. Сама певица проводит в тренажерном зале от 60 до 90 минут.

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Нужна здоровая конкуренция. Для того, чтобы не обленится, Кортни Кардашьян всегда спорит со своей сестрой Хлоей. Звезды соревнуются в том, кто больше килограммов сбросит, кто дольше делает выпады и т. д.

Не пренебрегайте сном. Кендалл Дженнер поделилась, что ее главный секрет красоты – 8-часовой отдых. Она не засиживается допоздна, ведь это портит ее производительность и внешний вид.

Лучше отказаться от молочки. Хлои Кардашьян считает, что именно исключение сыра и молока из рациона помогло ей похудеть на 19 килограммов и избавиться от проблем с кожей.

Отдавайте предпочтение овощам. К такому выводу пришла Кайли Дженнер, когда сообщила, что хочет попробовать веганство. С тех пор в жизни девушки есть место только для органических продуктов.

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