Три секрета красоты от звезд, которые действительно работают: это позволит выглядеть идеально

Порой даже самый удачный макияж не способен скрыть усталость, стресс, нехватку витаминов и отечность, которые отображаются на нашем лице. Бороться с этими "четырьмя всадниками" стоит не при помощи косметики, а другими методами. Эффективность некоторых из них на себе проверили знаменитости, после чего эти бьюти-хитрости стали для них настоящим спасением.

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Так, всемирно известная певица Адель всегда носит с собой спонж для тонального крема, а "Мисс Вселенная 2016" Ирис Миттенар заваривает с утра чай, но не для того, чтобы его пить. О секретах звезд, которые помогают им выглядеть идеально, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как мы уже отметили, Адель всегда носит с собой спонж для макияжа, но использует его не совсем по предназначению. Порой на премиях, концертах и других важных мероприятиях звезда может не сдержать эмоции и расплакаться. Впитать слезы и размыть потекший макияж помогает тот самый спонж. Маленькая губка впитывает влагу благодаря особому типу пены, из которой она изготовлена. Поэтому, если вы готовитесь к событию, на котором, вероятно, пустите слезу, воспользуйтесь трюком от Адель.

А вот французская модель Ирис Миттенар имеет свой секрет для борьбы с темными кругами под глазами – она кладет на глаза с утра чайные пакетики после заварки. Важно, чтобы это был белый или зеленый чай. Последний обладает сильными антиоксидантными свойствами, способными устранить отеки и окраску, характерную для темных кругов, а белый чай содержит наибольшее количество антиоксидантов и кофеина, поэтому идеально подходит для восстановления лица.

Раскрыла свой секрет идеального подтянутого и сияющего лица актриса Фиби Дайневор. Звезда сериала "Бриджертоны" регулярно использует гуаша. Это название и техники китайского массажа, и самого инструмента для проведения процедуры. Скребковый массаж улучшает циркуляцию крови, увеличивает лимфоток, расслабляет мышцы, снимает отечность и выводит токсины.

Как писал OBOZREVATEL, в 2023 году в моде будут короткие стрижки самых разных форм и техник. Их на себе продемонстрировали знаменитости, которые не боятся кардинальных перемен и вынуждены часто обращать внимание на свой имидж. Подробнее – в нашем материале.

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