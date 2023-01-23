Их выбирают звезды: названы самые популярные прически для коротких волос в 2023 году. Фото

В 2023 году в моде будут короткие стрижки самых разных форм и техник. Их на себе продемонстрировали знаменитости, которые не боятся кардинальных перемен и вынуждены часто обращать внимание на свой имидж.

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Именно в парикмахерских знаменитостей берут начало самые популярные тренды, которые позже повторяют красотки со всего мира. О наиболее удачных вариантах рассказали редакторы сайта Allure (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Французский боб

Длина классического боба заканчивается у подбородка, а вот французская адаптация еще короче. Обычно волосы подрезают на уровне верхней губы и укладывают назад.

Ровная челка и каре

Привычное каре – вне моды, однако его трудно назвать трендом. А вот если добавить к ровному срезу короткого каре прямую челку, вы получите трендовую адаптацию вечноактуальной стрижки.

"Волчья" прическа

Так ее назвали из-за небрежности и многослойности. Короткие пряди, падающие на лоб и лицо, создавая своеобразный хаос на голове, не нужно укладывать, чтобы они выглядели стильно.

Пикси

В новом сезоне ожидают возрождения трендов 80-х, в том числе и смелые эксперименты. Ультракороткая пикси станет удачным вариантом для красавиц с острыми чертами лица.

Бикси

Комбинация пикси и боба – новый хит 2023 года. Отсутствие четких линий и хаотичность, безусловно, станут двигателями в моде.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 оттенках волос, которые следует избегать с возрастом. Подробнее об этом – читайте в материале.

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