Три оттенка в одежде, которые идеально подходят девушкам со смуглой кожей: сделают образ эффектным. Фото

Смуглая кожа – это красиво и сексуально. Загоревшие брюнетки всегда привлекали внимание мужчин, заставляли фокусировать на них взгляд. Особенно хорошо загар смотрится на юных и молодых леди, а вот зрелых женщин он старит. Если вы когда-либо задавались вопросом, какие цвета одежды будут гармонично смотреться с бронзовой коже, наш материал станет полезным для вас.

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OBOZREVATEL расскажет не только о цветах, идеально подходящих знойным брюнеткам, но и об оттенках, которых нужно избегать. Мы поможем создать наиболее удачные образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отлично смотрятся со смуглой кожей

Белый и оттенки бежевого

Белоснежный, жемчужный, шампань, айвори, амиантовый, кремовый, опаловый, молочный – все эти оттенки создадут приятный глазу контраст с загорелой кожей и освежат образ. Но стилисты не советуют надевать белый total look, чтобы не перегружать образ.

Черный или черный + белый/коричневый/деним

Сперва кажется, что черный может усугубить ситуацию и сделать образ чересчур мрачным. Но если его скомбинировать с нужным цветом, получится эффектный лук. Также стоит помнить, что черный визуально усилит смуглость, если вы немного подзагорели, но для вас этого не достаточно.

Универсальный деним

Синий деним – это прекрасный вариант для девушек со смуглой кожей. Он смотрится гармонично, подходит для многих ситуаций, подчеркивает красивый цвет кожи. Его можно комбинировать с оттенками белого и бежевого.

От каких цветов стоит отказаться смуглым девушкам?

Ярко-розовый, кислотно-зеленый, оранжевый, коралловый создадут слишком нарочитый контраст и могут состарить представительницу прекрасного пола.

Если вам хочется надеть пестрые цвета, попробуйте скомбинировать желтый, электрик или фуксию с нейтральными "соседями".

Недавно OBOZREVATEL сообщил, какие ошибки в летних образах испортят все представление о девушке. Джинсы с рваностями и полупрозрачные платья точно не добавят модных баллов вашему аутфиту. Подробнее читайте в нашем материале.

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