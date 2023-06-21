Делают аутфит вульгарным и 'дешевым'! Пять ошибок в модных образах летом, которые испортят все. Фото

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно летом стоит подходить к подбору образа с особым вниманием? Мы носим минимальное количество вещей, потому наши промахи будут более заметными, чем обычно. Даже самые незначительные детали, такие как просвечивающееся белье под платьем, могут перечеркнуть все впечатление о вас.

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OBOZREVATEL расскажет, какие ошибки леди чаще всего допускают летом. Давайте избегать досадных неприятностей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Просвечивающиеся вещи на ярком солнце

В жару мы стараемся выбирать изделия из натуральных тканей и светлых оттенков. Но такие могут сыграть коварную шутку. Ведь при ярких солнечных лучах окружающие будут видеть все то, что находится под вашим легким платьем или блузкой. Чтобы не допустить модного провала, проверьте как выглядит вещь, встав с ней перед окном в солнечный день.

2. Линии нижнего белья

Согласитесь, не очень эстетично, когда через юбку или брюки прорисовываются очертание нижнего белья. Лето – самое время для бесшовных изделий, а также трусиков без грубых окантовок и рюшей. Если вы надеваете белое платье или брюки – подбирайте под них нижнее белье телесного цвета.

3. "Валики" на руках

Не только лишний вес и нетренированные мышцы, но и слишком узкий верх создают "валики" в области подмышек. Выбирайте более свободные футболки и топы для променада, а также старайтесь закрывать эти места, если вы замечали у себя такую же проблему.

4. Блузы и платья с маленьким рукавом

Еле заметные рукава давно вышли из моды. Особенно, если они еще и с рюшами или завязками. Такие модели изделий были популярными в 2007 году, а то и раньше. Это же правило касается и рукавов-фонариков.

5. Джинсы с рваностями

Такая модель была супер актуальной несколько лет назад. Теперь вряд ли кто-то захочет выйти на улицу в джинсовых брюках с огромными дырами. Это выглядит вульгарно. Лучше обратите внимание на целостные джинсы-момы или трубы.

Недавно OBOZREVATEL рассказал о самых модных юбках летнего сезона 2023 года. На полках в магазинах сейчас можно встретить длинные изделия из денима, асимметрию и клеш. С ними вы точно сможете сиять в повседневной жизни и на мероприятиях.

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