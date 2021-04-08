Тренер показала трюк, который избавит от целлюлита за минуту. Фото и видео

Персональная фитнес-тренер Джорджия Кокс продемонстрировала, с помощью каких маленьких хитростей можно сделать фигуру подтянутой в кадре. Все, что для этого необходимо – выбрать правильную позу.

На своей странице в Instagram женщина на cобственном примере показала, как это работает (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, сначала нужно подтянуть нижнее белье вверх – тело визуально будет казаться стройнее.

Следующий шаг – выпрямить спину и слегка развести ноги в стороны, чтобы появилась иллюзия подтянутой фигуры.

Аналогичный алгоритм действий подходит и для фотографий, на которых модель позирует в положении сидя.

Джорджия объяснила, что в реальной жизни поза человека значительно отличается, нежели на кадрах в социальных сетях. Однако если захочется немного схитрить, то достаточно лишь сделать те действия, которые перечислены выше.

"Поза – это один из самых главных факторов для презентации своей фигуры", – резюмировала тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что дело в правильном завтраке. В ежедневном меню матери двоих детей есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной.