Тренер показала трюк, который избавит от целлюлита за минуту. Фото и видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Красота
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Способ, который избавит от целлюлита за минуту

Персональная фитнес-тренер Джорджия Кокс продемонстрировала, с помощью каких маленьких хитростей можно сделать фигуру подтянутой в кадре. Все, что для этого необходимо – выбрать правильную позу.

На своей странице в Instagram женщина на cобственном примере показала, как это работает (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, сначала нужно подтянуть нижнее белье вверх – тело визуально будет казаться стройнее.

Следующий шаг – выпрямить спину и слегка развести ноги в стороны, чтобы появилась иллюзия подтянутой фигуры.

Аналогичный алгоритм действий подходит и для фотографий, на которых модель позирует в положении сидя.

Джорджия объяснила, что в реальной жизни поза человека значительно отличается, нежели на кадрах в социальных сетях. Однако если захочется немного схитрить, то достаточно лишь сделать те действия, которые перечислены выше.

"Поза – это один из самых главных факторов для презентации своей фигуры", – резюмировала тренер.

Джорджия Кокс показала правильную позу.
Тренер поделилась хитростью.
Джорджия Кокс показала правильную позу для фото.
Джорджия Кокс показала наглядный пример.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что дело в правильном завтраке. В ежедневном меню матери двоих детей есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной.

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