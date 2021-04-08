Тренерка показала трюк, який позбавить від целюліту за хвилину. Фото і відео

Любов Блажко
Любов Блажко
Краса
2 хвилини
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Спосіб, який позбавить від целюліту за хвилину

Персональна фітнес-тренерка Джорджія Кокс продемонструвала, за допомогою яких маленьких хитрощів можна зробити фігуру підтягнутою в кадрі. Все, що для цього необхідно – вибрати правильну позу.

На своїй сторінці в Instagram жінка на власному прикладі показала, як це працює (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, спочатку потрібно трохи підтягнути нижню білизну – тіло візуально буде здаватися стрункішим.

Наступний крок – випрямити спину і злегка розвести ноги в сторони, щоб з'явилася ілюзія підтягнутої фігури.

Аналогічний алгоритм дій підходить і для фотографій, на яких модель позує в положенні сидячи.

Джорджія пояснила, що в реальному житті поза людини значно відрізняється, ніж на кадрах в соціальних мережах. Однак якщо захочеться трохи схитрувати, то достатньо лише зробити ті дії, які перераховані вище.

"Поза – це один з найголовніших факторів для презентації своєї фігури", – резюмувала тренерка.

Джорджія Кокс показала правильну позу.
Тренер поділилася хитрістю.
Джорджія Кокс показала правильну позу для фото.
Джорджія Кокс показала наочний приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жінка схудла на 47 кг і розкрила секрет своєї стрункості. Виявилося, що справа в правильному сніданку. У щоденному меню матері двох дітей є вівсяна каша, мексиканське тако з рисом і салатом, піта з яловичиною.

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