Топ-7 вариантов маникюра для коротких ногтей от Тома Бачика: к его советам прислушивается Ким Кардашьян. Фото

С наступлением весны в моду ворвался креативный маникюр, украшенный 3D-дизайнами и аппликациями. Хотя многие известные красавицы предпочитают минималистические и почти незаметные арты на ногтях, это не означает, что тренды на смелые маникюры совсем вышли из моды.

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Редакторы французского глянца Vogue проанализировали работы звездного мастера маникюра Тома Бачика, к которому ходят Ким Кардашьян, Никола Пельц, Селена Гомез и другие знаменитости, и выделили 7 главных трендов на короткие ноготки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цветочный маникюр

Несколько цветочков на базовом лаке легко создадут женственный и романтичный дизайн.

Омбре

Легкий и непринужденный способ сочетать два цвета – попросить об эффекте омбре на ноготках.

Яркие полоски

Один из самых минималистичных и распространенных дизайнов Бачика – хаотические полоски. Их можно размещать где угодно и использовать разные цвета: базовые, яркие, с блестками.

Капли

Простой, но удивительно оригинальный, дизайн с объемной каплей полюбился многим красавицам.

Смайлики

Маникюр – это не только о стиле, но и о самовыражении. Поэтому смайлики на ноготках могут рассказать о настроении и игривости своей обладательницы. Но важно не переборщить, чтобы дизайн не выглядел по-детски.

Контрастные цвета

Тем, кому надоела классика и нюд, редакторы Vogue предлагают обратить свое внимание на двухцветный маникюр с контрастными лаками.

Облака

Основание в пастельных оттенках, украшенное белыми облаками и мерцающими штрихами, напоминающими сияние заката, – один из самых красивых и одновременно сложных из представленных дизайнов. Так что и выглядеть он будет интересно и необычно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что минималистические тенденции в маникюре доминируют. "Спокойная" классика выходит на первый план. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

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