Маникюр ''ногти богатой девушки'' покорил модниц со всего мира: чем отличается и почему его выбирают звезды. Фото

Какой бы не была ваша страсть к дизайну ногтей с использованием дополнительных элементов, рисунков, наклеек и прочего, нельзя отрицать – минималистичные тенденции в маникюре доминируют. Нейл-арт в чрезмерном стиле уходит на второй план, а на его место приходит "спокойная" классика. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

Видео дня

Этот маникюр обещает стать фаворитом модниц по всему миру. Его уже успели сделать Дженнифер Лопес, Белла Хадид и многие другие знаменитости мирового масштаба, которые задают тренды. OBOZREVATEL разобрался в особенностях этого дизайна.

Придумал маникюр "ногти богатой девушки" знаменитый мастер нейл-арта из Голливуда Том Бачик, среди клиенток которого уже упомянутая выше Дженнифер Лопес, а также Селена Гомес, Марго Робби, Оливия Родриго и многие другие звезды.

"Все дело в выборе цвета. "Ногти богатой девушки" – это современная интерпретация утонченной классики. Кремовый, полностью покрывающий нюд, отдающий дань уважения серому вдохновению, первоначально увиденному у Chanel. Смесь серого и бежевого – это нейтральный холодный тон, тонкий, но достаточно заметный... Мне нравится выбирать оттенок на один тон светлее или на один тон темнее вашего естественного цвета кожи, чтобы ногти были тонкими и в то же время нарочитыми. Прозрачное, блестящее, похожее на бриллиант покрытие является обязательным", – объяснил Том Бачик в интервью POPSUGAR.

Результат выглядит довольно минималистично, но вместе с тем элегантно и роскошно, что еще раз доказывает силу сдержанного выбора в вопросах красоты.

Преимуществом станет то, что нейтральный цвет лака сочетается со всем, что есть в вашем гардеробе, а значит, вы всегда будете выглядеть собранно, и ваш выбор будет казаться намеренным. Этот оттенок – надежный и неизменный вариант для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя уверенно и богато.

Ранее OBOZREVATEL писал, что французский маникюр с двойным омбре стал новым трендом. Как его правильно делать – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!