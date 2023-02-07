Тонкие брови возвращаются в моду: кому идеально пойдет тренд из 90-х, а кому не стоит экспериментировать. Фото

Мода прошла еще один цикл и в тренды макияжа ворвались тонкие брови, которые когда-то были на пике популярности и олицетворяли изящество. Форму своих бровей уже сменили мировые знаменитости, такие как Мадонна, Doja Cat, Ариана Гранде и другие.

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Впрочем, эпоха осознанной моды отличается тем, что красавицы перестали слепо следовать тенденциям и выбирают, какой тренд подойдет именно им. Об этом пишут редакторы Fashion Magazine (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Брови-ниточки были ультрапопулярны в 90-х, когда царила мода на мини, низкую посадку и открытый верх. Тогда известные красавицы предпочитали круглую форму и светлые оттенки.

Уже позже модная индустрия взяла направление на естественность и вернула модницам возможность хвастаться своими натуральными бровями.

Впрочем, в 2022-2023 годах звезды все чаще стали демонстрировать старый тренд, зарисовывая свои волоски и рисуя тоненькие "ниточки" на их месте. Трудно снова привыкнуть к таким кардинальным изменениям, а еще труднее определить, подходят ли такие брови тем или иным чертам лица.

Считается, что такая смелая тенденция будет действительно выглядеть интересно на обладательницах овальной формы головы. Обычно им подходят те вещи, которые недоступны другим красавицам: очки нетипичной формы, широкие шляпы и яркий макияж.

Не рекомендуется экспериментировать с бровями женщинам с грубыми чертами – большим носом, квадратной челюстью или высоким лбом. Их внешность лучше подчеркнут естественные брови, ведь на фоне "ниточек" проблемные зоны будут выглядеть еще массивнее.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мадонна шокировала фанатов переменами во внешности. Она появилась на "Грэмми" с бровями-нитками и странным макияжем.

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