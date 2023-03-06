Старят на 15 лет! Названы худшие прически, которые давно вышли из моды. Фото

Неудачная или устаревшая прическа может непоправимо испортить стильный образ и визуально добавить лишних 15 лет. Именно поэтому следует тщательно подбирать стрижку вместе с мастером, который следит за трендами и может подобрать индивидуальную укладку для разных типов лица.

Видео дня

Впрочем, не всегда есть возможность воспользоваться услугами стилиста, поэтому редакторы польского гламурного издания Kobieta назвали три главных антитренда, которых лучше избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Укладка на бигуди

Речь идет именно о укладке на бигуди для коротких волос. Не так давно женщины любили укладывать пряди большими локонами, однако сегодня такой способ выглядит устаревшим. Широкие локоны подойдут красавицам, чьи волосы доходят до плеч и падают ниже.

Яркий балаяж

Ярко выраженная контрасность на волосах мысленно переносит в далекие нулевые, когда юные девушки и зрелые женщины экспериментировали с балаяжем. Сегодня лучше отказаться от яркой окраски в пользу более естественных оттенков.

Омбре

Совсем недавно на пике популярности был плавный переход от темного к светлому цвету на волосах, позволявший отказаться от монотонного окрашивания. Однако в 2023 году такая техника выглядит совсем неактуальной и устаревающей, поэтому лучше регулярно выравнивать цвет по мере отрастания.

Как писал OBOZREVATEL, существуют женские стрижки, не требующие укладки волос. Они подойдут тем, кто находится в постоянных разъездах или командировках. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!