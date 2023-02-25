Десять лучших женских стрижек, которые не требуют укладки волос: позволят всегда выглядеть идеально. Фото

Мечта каждой девушки – всегда иметь чистые волосы и идеальную укладку после ночного сна. Второе легко исполнить, если выбрать одну из стрижек, о которых речь пойдет ниже. С данными прическами вы сможете дольше спать утром и всегда быть на высоте.

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OBOZREVATEL покажет, какие стрижки вам идеально подойдут, если вы много времени проводите в дороге, в командировках, на отдыхе или просто не успеваете уложить непослушные пряди (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Женские стрижки для коротких волос

Каре

Классический вариант каре отлично смотрится на густых волосах. Асимметричное подходит для более тонких и ослабленных локонов. Оно делает классику более эффектной, скрывает следы возрастных изменений на лице, добавляет французской элегантности.

Пикси

Эта стрижка идеально подходит как для ровных, так и для кудрявых волос. На укладку пикси вам понадобится пару минут – достаточно только вымыть голову и разлохматить пряди. Эта модель придает объем и не нуждается в фиксации.

Гаврош

Стрижка с необычным названием гаврош подойдет под любую форму лица. Исключение – крупные скулы. Чтобы повторить данную укладку, нужно заострить виски, сделать хаотичную градация и асимметричную челку.

Гарсон

Экстравагантная стрижка гарсон подойдет далеко не всем, так как она подразумевает в себе легкую небрежность. Если у вас слегка волнистые или ровные волосы и невысокий рост – эта модель для вас.

Боб

Чтобы подчеркнуть контуры лица и скрыть широкий лоб, сделайте боб с челкой. Эта прическа универсальна, подойдет как для романтического образа, так и для спортивного наряда. При желании вы можете легко изменить боб на гарсон, каре, гаврош или пикси.

Женские стрижки для средних волос

Удлиненный боб

Удлиненный боб не нуждается в коррекции. Когда ваши волосы отрастут, прическа будет смотреться еще стильнее. Взъерошьте локоны и отправляйтесь покорять мир.

Лесенка

Хоть с укладкой муссом, хоть без, ваша прическа будет смотреться модно и эффектно. Особенный шарм ей придает окрас в технике градиент или омбре.

Сэссон

Почувствуйте себя француженкой, сделав стрижку сэссон. Эта укладка для вас, если вы имеете совершенно прямые и плотные волосы. Смотрится невероятно стильно и эпатажно. Сэссон можно делать также на короткие волосы.

Женские стрижки для длинных волос

Со ровным срезом

В отличие от удлиненного боба, прическа с ровным срезом требует постоянной коррекции. Благодаря ей концы будут смотреться визуально плотнее, а укладка – ухоженней. Данный вариант придает строгости образу.

С рваными прядями

В основе этой стрижки – классический каскад, который делается с тщательной филировкой. Вам не стоит укладывать и сушить эту прическу. Чем естественнее высушены локоны, тем лучше они будут лежать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая укладка станет для вас спасением, если вы являетесь обладательницей непослушных локонов. Актриса Кара Делевинь часто носит эту стрижку. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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