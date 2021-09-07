Вакуумный массаж и водный баланс: Злата Огневич поделилась секретами своей красоты

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала, как ей удается прекрасно выглядеть в бешеном жизненном ритме. Кроме регулярных посещений косметолога, артистка соблюдает режим дня, водный баланс и другие важные принципы.

Об этом она рассказала в интервью для telegraf. Певица поделилась, что может позволить себе не слишком беспокоиться из-за каждого лишнего кусочка еды, ведь генетика не позволит ей быстро потерять форму. Также Злата выразила свое восхищение технологиями, которые позволяют сохранить молодость. Она не отрицает, что в будущем могла бы воспользоваться хирургическими услугами.

Среди других своих секретов красоты, девушка выделила обязательный 8-часовой сон, стакан теплой воды утром, вакуумный массаж и сбалансированный завтрак. Звезда любит посещать косметолога, в частности из-за лазерного лифтинга, который омолаживает и подтягивает кожу лица.

Видео дня

"Уже давно начинаю утро со стакана теплой воды, вакуумного массажа и уже потом – сбалансировано завтрака. Для меня очень важно поддерживать водный баланс и режим сна – не менее восьми часов. Периодически хожу к косметологу и делаю аппаратные процедуры, среди которых любимый – лазерный лифтинг ".

Также певица не равнодушна к качественному домашнему уходу. Она пользуется дневными и ночными линейками от топового испанского бренда косметики.

Напомним, что Злата Огневич снялась в популярном романтическом шоу "Холостячка-2", где мужчины боролись за ее сердце. Премьера состоится 17 сентября на телеканале "СТБ".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злата Огневич рассказала, что ни разу не пожалела, о принятии участия в проекте. Для нее это не просто шоу, а настоящая жизнь.