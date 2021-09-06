Злата Огневич приоткрыла занавес 'Холостячки': я никогда не получала таких эмоций

Украинская певица и главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич рассказала, что ни разу не пожалела, что приняла участие в проекте. Для нее это не просто шоу, а настоящая жизнь.

По словам артистки, она никогда раньше не получала таких эмоций и благодарна всем за "шанс начать новый этап, познать себя как можно глубже, узнать об отношениях между мужчиной и женщиной". Об этом Огневич сообщила в интервью изданию "Телеграф".

"Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими. Я теперь знаю ответы на эти вопросы, но это чуть позже. Не буду рассказывать всего, а буду постепенно делиться", – отметила певица.

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Кроме того, Огневич поделилась, что во время первой вечеринки на реалити происходили невероятные вещи. Знаменитость призналась: она никогда бы не подумала, что за один вечер может полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной и побывать на концерте.

Также "Холостячка" добавила, что новый сезон проекта будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным.

"Уже с нетерпением жду премьеры. Главный вопрос, который всех интересует: "Встретила ли я мужчину своей мечты?" Вы об этом узнаете в декабре. Пока предлагаю вам смотреть романтическое, прекрасное шоу страны "Холостячка", – подытожила артистка.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

К слову, организаторы реалити шоу "Холостячка" на канале СТБ сообщили о дате премьеры второго сезона проекта, в котором главной героиней станет певица Злата Огневич. Так, уже 17 сентября в 19:00 состоится долгожданная премьера "Холостячка 2".

Также украинская актриса и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина не считает, что ее участие в вышеупомянутом проекте можно расценивать как разновидность эксплуатации. Хотя пользователи сети не раз обвиняли участников шоу в том, что они публично раскрывают детали своих романтических отношений, чтобы обеспечить каналу высокие рейтинги и при этом самим быть на слуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта. В результате Огневич удалось справиться с проблемами и она благодарна за опыт, который ей помог понять, чего она хочет.