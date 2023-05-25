'Облачный' маникюр восхитил модниц во всем мире: выглядит дорого и молодит руки. Фото

Этим летом популярным будет "облачный" маникюр, который выглядит элегантно, подходит ко всем образам и визуально молодит руки. Его особенность в полупрозрачном покрытии, напоминающем облака.

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О новой тенденции написали редакторы британского сайта OK. Сделать такой нейл-арт можно самостоятельно или обратиться к мастерам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Облачный" маникюр – это полупрозрачное белое покрытие, которое стильно и "дорого" смотрится на ногтях. Такой оттенок подчеркнет загар и придаст "свежести" рукам. К тому же он универсален, то есть подойдет к любому образу – базовому или яркому.

Сделать стильный дизайн очень просто. Можно приобрести полупрозрачный лак или соединить белый оттенок с прозрачной базой. Если не слишком интенсивно смешивать их, можно добиться эффекта красивых разводов.

Облачный дизайн должен быть глянцевым и красиво переливаться под солнечными лучами. Матовый топ испортит этот эффект, поэтому от него лучше отказаться.

Можно наносить такой простой и лаконичный дизайн как на короткие ноготки, так и на длинные. Ограничений, которые касались бы формы – квадрат, овал и т.д. – нет.

Фанаткам французского маникюра может приглянуться подобный дизайн, если дополнить полупрозрачное покрытие белым кончиком.

Недавно OBOZREVATEL писал, что "маникюр русалки" активно набирает популярность в салонах красоты всего мира. В нем преобладают голубые оттенки, блеск и имитация чешуи. Это отличный вариант для лета. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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