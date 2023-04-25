Смотрятся дешево и неуместно! Шесть дизайнов маникюра, о которых нужно забыть в 2023 году. Фото

Дизайн на ногтях может многое рассказать о личности. К примеру, следит ли красавица за трендами и насколько удачно может подобрать маникюр под свою одежду и стиль жизни.

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Антитренды на ногтях могут испортить первое впечатление, выглядеть некстати, а избыток стразов – будет дешеветь образ. OBOZREVATEL решил рассказать о 6 дизайнах, которые уже стоит забыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Надписи и наклейки

Цитаты или отдельные слова на ногтях – давно устаревший тренд. Обычно никто не рассматривает и не читает то, что написано на маникюре, однако издалека такой дизайн выглядит грязно.

Избыток страз

Ничего так не дешевит, как переизбыток страз. Пестрый маникюр словно кричит о дешевизне и стремлении привлечь к себе внимание.

Длинные и острые ногти

Причудливая форма в новом сезоне уже не в моде. Лучше обратить внимание на лаконичный квадрат или овал, которые будут комфортнее носиться и не мешать.

Объемные узоры

Геометрические узоры или небольшие рисунки, выполненные гелем, в 2023 году смотрятся неактуально. Такой дизайн можно заменить на объемные фигурки, только набирающие популярность.

Разноцветные ногти

С наступлением весны и лета многие красавцы экспериментируют с яркими оттенками, стараясь придать цветов своему образу. Впрочем, сочетание 5-10 лаков в одном маникюре смотрится неряшливо и некстати.

Большой глитер

Блестящие лаки и мелкий глитер все еще остаются актуальными в новом сезоне, однако большие частицы уже выглядят устаревшими.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 модных и патриотических дизайнах маникюра. Всем сейчас важно верить, что уже скоро на нашей земле наступит мир, жизнь станет такой, какой было раньше, когда мы себе позволяли маленькие радости.

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