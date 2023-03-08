Цвет, форма и длина расскажут все: какие тайны характера может раскрыть маникюр и как ''прочесть'' настроение по ногтям. Фото

Маникюр – важная составляющая образа девушки. Нюансы нашего характера и настроения может выдать не только одежда и макияж, но и длина, форма и цвет ногтей. И если вам кажется, что вы случайно чаще всего носите красный лак или квадратную форму, то это не так. Ваши предпочтения могут много чего о вас рассказать.

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OBOZREVATEL поделится, как можно прочитать вашего оппонента по маникюру. Уверены, что вы практически не обращали внимание на эти детали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как характеризует вас длина ногтей?

Длинные ногти зачастую выбирают девушки с тяжелым, капризным, привередливым или даже стервозным характером. Они будто показывают миру – посмотри, я не такая простая, как могу показаться. Такие девушки любят эпатаж, гламур и роскошь.

Короткие ногти любят носить леди более спокойные и рассудительные. Они ценят себя и не стремятся ничего доказывать окружающим.

Что форма ногтей может рассказать о девушке?

Красавицы, предпочитающие форму ногтей "квадрат" руководствуются разумом, а не чувствами. Они педантичны, решительны, остроумны.

Овальные ногти часто делают женственные и деликатные представительницы прекрасного пола, которые стараются не идти на конфликт и хотят примирить враждующих.

Заостренный миндаль подходит для тех, кто любит продумывать свой каждый шаг. Они много времени уделяют своей внешности и часто обижаются.

Форму "стилет" выбирают творческие, эмоциональные, креативные люди. Им важно привлекать внимание, удивлять, вызывать восхищенные взгляды.

Форма "балерина" может сказать об обладательнице, что она стремится к уникальности. Такая девушка мечтательна, легка, эмоциональна, раскрепощена.

Что цвет маникюра может рассказать о леди?

Белый маникюр свидетельствует о том, что вы находитесь в курсе последних тенденций, легки на подъем, любите быть в центре внимания и общаться с людьми.

Нюдовые ногти предпочитают практичные, состоятельные, уверенные в себе женщины. Они не намерены обращать на себя внимание, ведь четко осознают свои сильные стороны.

Красный лак – вечная классика. Его наносят элегантные, страстные, влиятельные, эмоциональные красавицы. Они часто нетерпеливы, спешат жить и ко всему относятся с душой.

Если вы чаще всего носите черный лак, это означает, что вы твердо стоите на ногах, знаете, как подать себя и имеете внутренний стержень.

Синий цвет на ногтях выдает вашу смелость, экстравагантность, креативность, желание быть уникальной. Такие девушки чувствуют умиротворенность, душевную гармонию, а также не боятся сменить обстановку.

Любительницы желтого лака – энергичны, авантюрны, активны. Такие люди стремятся обрести внутреннюю гармонию и умеют скрываться от неудач и неприятностей.

Насыщенные зеленые оттенки нравятся личностям, обладающим сильной волей, гармоничной натурой, доброжелательностью, мудростью. Они всегда готовы к трудностям.

Поклонницы серого маникюра – это люди с повышенной логичностью мышления, любящие науку, медицину или технику.

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