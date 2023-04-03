Синий-желтый в тренде. 10 модных патриотических дизайнов маникюра в поддержку Украины

Украина уже 400 дней борется с российскими захватчиками. И если в начале войны многим было не по уходу за собой, то сейчас люди пытаются возвращаться к своей привычной жизни. В сети все чаще появляются фотографии с хорошим маникюром на руках украинок. Обычно они выбирают дизайн в патриотической символике.

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Недавно психолог Елена Адамова рассказала, что во время войны жизнь не заканчивается, поэтому важно не ограничивать себя в приятных вещах, например, в хорошем новом маникюре. Это помогает сохранить психику здоровой и отвлечься от негатива. К тому же нам всем сейчас важно верить, что уже скоро на нашей земле наступит мир, жизнь станет такой, какой было раньше, а раньше мы себе позволяли маленькие радости.

OBOZREVATEL предлагает просмотреть различные дизайны маникюра, вдохновляющие на красоту и усиливающие веру в Победу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 модных образах звезд в поддержку Украины.