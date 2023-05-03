Шесть причесок, которые сильно старят: прибавят 10 лет и подчеркнут все недостатки. Фото

Ни для кого не секрет, что прическа – это важный элемент общего образа, а порой и его главная окраса, поэтому к ее выбору нужно подходить с особой ответственностью. Правильно подобранная укладка или стрижка однозначно привлекут внимание, заявив о вас как об элегантной и стильной красотке. А вот неправильный выбор приведет к модному провалу и прибавит десяток лишних лет.

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Прически, которые старят, заостряют внимание на мимических морщинах, делая их выразительнее, увеличивают видимость мешков под глазами, подчеркивают все неровности кожи. Чтобы с вами этого не произошло, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с такими прическами и избегать их, особенно, если вам уже далеко за 40.

Тонкие плотные кудри

Речь идет не о кучерявых от природы волосах, а именно о прическе, когда женщины на плойку или бигуди создают себе такую пышную шевелюру. Вероятно, дамы это делают потому, что хотят омолодить свой образ за счет кокетливых кудрей, однако их ожидает совершенно противоположный эффект. Черты лица становятся грубее, а потому визуально красотки выглядят старше. К тому же вы рискуете добавить образу неуместной инфантильности, поэтому лучше такую прическу избегать.

Начес

Начес – уже давно неактуальная тема, однако продолжает встречаться на головах дам. А ведь такая прическа способна состарить даже совсем юных красавиц. Пышные начесы привлекут нежелательное внимание к редким и тонким волосам, которые с возрастом теряют свою красоту. Кроме того, начес может серьезно навредить вашим локонам. Дело в том, что чешуйки, покрывающие волосы, будут шелушиться, из-за чего ваши пряди станут ломкими и тусклыми.

"Ракушка"

Это популярная в 80-х годах прическа, которая также известная под названиями "французский пучок" или "твист". Кому-то она может показаться элегантной и изысканной, но, поверьте, есть много более стильных и трендовых альтернатив. А вот "ракушка" может накинуть вам сверху ненужные 10 лет.

Осветление для маскировки седины

Это одна из самых распространенных ошибок среди дам 40+, которые всячески хотят скрыть признаки старения. Получается, как вы могли уже догадаться, только хуже. Использование бликов или полное осветление корней в качестве единственного средства для маскировки седых волос приводит к сухим, чрезмерно высветленным прядям, которые выглядят болезненными.

Пикси

Пикси – опасная стрижка, которая мало кому подходит. Впрочем, женщины в возрасте почему-то часто ее делают, ведь сложилось ошибочное мнение, что волосы с возрастом должны становиться короче – мол, длинные локоны только для молодых. Даже если вы захотели убрать длину, то присмотритесь к трендовому бобу или удлиненному каре, но не идите на риск ради пикси. Эта прическа может создавать более широкий овал лица и делать акцент на каждой морщинке.

Короткая челка

Короткая челка – не лучший вариант для тех, кто хочет выглядеть моложе. Дело в том, что линия челки автоматически подчеркивает морщины на лбу. А если вы обладательница круглого лица, то существует риск округлить его еще больше, добавив не только лишние года, но и вес.

Ранее OBOZREVATEL писал об "опасных" стрижках, которые полнят и могут состарить. Особенно они не подходят дамам с пухлыми щечками. Подробнее – в нашем материале.

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