Полнят и могут состарить! Шесть самых ''опасных'' причесок, которые подойдут не всем. Фото

Ваша прическа – это один из ключевых элементов образа, а потому важно ответственно подходить к ее выбору. Правильно подобранная стрижка будет выглядеть не просто стильно, но еще и сможет скрыть недостатки, а в обратном случае – подчеркнуть их. Поэтому дамам важно всячески избегать причесок, которые полнят и визуально добавляют возраст. Таких, к счастью, не так уж много, но они есть.

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Особенно важно знать о таких стрижках девушкам с лишним весом, поскольку они им точно не подойдут, сделав лицо еще более округлым. OBOZREVATEL расскажет и покажет "опасные" прически, которые стоит избегать пышным красавицам.

Сессон

Стрижка сессон нравится девушкам тем, что за ней легко ухаживать. Но подходит она далеко не всем. Такая прическа обрамляет лицо ровным полукругом, чем визуально расширяет его и делает еще круглее, чем оно есть на самом деле.

Каре с прямой челкой

Последние несколько сезонов каре не покидает пьедестал трендов среди причесок. Разнообразные его варианты демонстрируют на себе именитые звезды и блогеры, а потому не удивительно, что дамы по всему миру отдают ему предпочтение. Красоткам с пухлыми щечками каре тоже очень идет, однако его вариация с ровной и густой челкой – категорическое нет. Неправильная челка способна подчеркнуть округлости лица.

Гарсон

Девушкам с четко выраженными скулами делать стрижки, что называются "под мальчика" не страшно. С ними они остаются женственными, но вместе с тем выглядят дерзко. А вот полным дамам этот вариант не подходит. Когда волос на голове мало, весь фокус смещается на лицо, поэтому оно визуально кажется больше.

Пикси с выбритыми висками

Здесь мы можем наблюдать эффект примерно такой же, как и у стрижки гарсон, – чем меньше волос, тем больше щеки. Впрочем, пикси с выбритыми висками мало на ком смотрится действительно стильно.

Гладкий боб с короткими прядями

Кто делал боб, тот знает, как эффектно и стильно он смотрится. Но разновидностей этой стрижки настолько много, что выбрать свою идеальную – задачка не из легких. Но мы можем подсказать, какой боб точно стоит игнорировать, если у вас круглое личико – укороченный вариант с четкими прядями.

Мелкая завивка

Иногда девушкам ну очень хочется добавить своему образу кокетливости. А что, как не мелкие кудряшки, справятся с этой миссией лучше всего? Но если у вас есть лишний вес, то существует риск вместо игривости получить визуальное "увеличение", поскольку слишком большой объем на голове делает объемнее и лицо.

Как писал OBOZREVATEL, веяния моды 2023 года принесли тренд на укороченные прически. Многие звезды уже кардинально изменили длину волос в пользу более коротких стрижек. А одной из самых модных причесок в этом сезоне стал так называемый бабл-боб. Подробнее о самой модной стрижке весны-2023 – читайте в нашем материале.

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