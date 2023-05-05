Шесть причесок, которые подходят женщинам после 50 лет. Фото

С возрастом не только волосы начинают хуже выглядеть, выпадать и тускнеть, но и лицо меняется. Чтобы случайно не подчеркнуть недостатки кожи, нужно отказаться от "молодежных" и экспериментальных стрижек, требующих крепких прядей и острых черт.

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Неудачные варианты причесок не просто будут некрасиво смотреться, но и прибавят лет. OBOZREVATEL решил рассказать о шести стрижках, которые подходят женщинам после 50 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Каре

Распространенная ошибка среди женщин в почтенном возрасте – срезать волосы как можно короче. На самом деле, именно средняя длина лучше всего выглядит на женщинах после 50 лет. К примеру, каре не требует много времени и ухода, но придаст элегантности женщинам.

Челка

С годами волосы редеют и теряют объем, который выдает возраст. Если такая проблема существует, ее можно решить простой рваной челкой, которая к тому же прикроет морщины на лице.

Боб

Не только челка может придать объем, но и стильная стрижка боб. Ее секрет в том, что благодаря более коротким задним прядям, шевелюра поднимается и выглядит густой, а удлиненные волосы спереди могут замаскировать обвисшую кожу.

Каскад

Ретро-прическа будет одинаково модно смотреться и на юных девушках, и на почтенных леди. Однако женщинам после 50 лет она еще и придаст густоту.

Лесенка

Если нет желания состригать слоями все волосы, можно сделать эффект "ступенек" у висков. Это освежит образ и придаст объем передним прядям.

Ровный срез

Если волосы сохранили прекрасный вид, не потеряли фактуру и объем, можно просто ухаживать за кончиками. Отсутствие сложных стрижек и манипуляций с укладкой только сыграет на руку женщинам, стремящимся выглядеть помоложе.

Ранее OBOZREVATEL писал об "опасных" стрижках, которые полнят и могут состарить. Особенно они не подходят женщинам с пухлыми щечками. Подробнее – в нашем материале.

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