Четыре непростительных ошибки в маникюре: выдают дурной вкус и делают руки неухоженными. Фото
Каждая уважающая себя девушка заботится не только о своем лице и фигуре, но и о руках. Аккуратный маникюр – ваша визитная карточка. Потому важно уделять на него достаточно времени: посещать специально обученных людей или научиться делать маникюр самостоятельно.
OBOZREVATEL расскажет, как сделать так, чтобы ваши руки выглядели не хуже, чем у Кейт Миддлтон или Меган Маркл. Согласитесь, стильный цвет лака и ухоженная кутикула значительно прибавляют уверенности в себе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
1. Избыток лака
Лак на ногтях плохо сохнет, когда леди наносит слишком много слоев. И если вы два часа потратили на то, чтобы покрытие хорошо схватилось, все равно при соприкосновении с одеждой будут оставаться вмятины. Выбирайте качественные лаки плотной консистенции.
2. Разная длина ногтей
Если у вас недостаточно времени на то, чтобы привести руки в порядок, лучше отложить маникюр на другой день. Ведь очень некрасиво, когда ноготь на одном пальце длиннее или короче, чем на другом. Когда один поломался – подрежьте и другие!
3. Чересчур наляпистый дизайн
Старайтесь следить за тенденциями маникюра, чтобы не казаться леди, которая застряла в 2007 году. В 2023-м избыток страз и неоновые цвета – выдадут плохой вкус. На лето выбирайте кукольный розовый, спокойный голубой, лимонный или тропический зеленый.
4. Отросшая кутикула
Автоматически маникюр становится неухоженным, если вы забыли срезать отросшую кутикулу. Даже современный дизайн и аккуратная форма ногтей не "затмит" заусеницы. Всегда сперва обрабатывайте кутикулу, а потом наносите лак.
Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, структурированный маникюр способен спасти слабые и ломкие ногти. В этой технике используется специальная гелевая основа, которая разглаживает и выравнивает ногти и продлевает срок службы покрытия. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.
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