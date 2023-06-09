Семь ошибок при окрашивании волос, которые сильно старят: их допускают многие. Фото

Окрашивание волос монохромным цветом от корней до кончиков может состарить даже совсем юную красавицу. Особенно, если речь идет о глубоком черном оттенке краски. Это правило, казалось, знают уже все, однако многие почему-то продолжают его игнорировать. Однако это далеко не единственная ошибка, которую совершают дамы при окрашивании своих локонов.

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Неудачный выбор краски или неправильное ее нанесение способны существенно повлиять на ваш образ. В худшую сторону, разумеется. Так, если вы не хотите подчеркнуть все морщинки, пигментацию и другие возрастные изменения на лице, то предлагаем ознакомиться с материалом OBOZREVATEL, в котором расскажем о главных ошибках при окрашивании.

Однотонный черный цвет

Глубокий воронено-черный оттенок не подходит никому. А дамы 30+ с таким цветом волос рискуют выглядеть старше, поскольку коварные черные пряди отчетливо подчеркивают даже крошечные мимические морщинки. Если же вам нравится исключительно темная палитра, попробуйте более мягкий каштановый оттенок, который, безусловно, является лучшей альтернативой черному.

Цвет, полностью отличающийся от натурального

Взгляните на актрису Эмму Стоун на этом фото. Мы привыкли видеть ее блондинкой или со светло-рыжими волосами. Как же не идет ей шоколадное окрашивание. Звезда в миг стала старше лет на 10, а ее природное обаяние куда-то улетучилось. Не стоит радикально менять естественный оттенок волос, так как такие резкие перемены могут не соответствовать тону кожи, а это, в свою очередь, создает нежелательный эффект старения.

Однородный цвет без бликов и отражений

Чтобы скрыть седину, женщины часто красят волосы в однотонный цвет. Вы должны знать, что монохромный светлый или черный оттенок сделает ваш внешний вид максимально неестественным. Кроме того, лицо будет казаться тусклым и серым. Акцентные пряди или блики добавят вашему облику больше сияния, разбавив монотонность однотонных цветов.

Платиновый блонд

Платиновый блонд – холодный оттенок, который, без сомнений, выглядит очень эффектно, однако подходит далеко не всем. А именно женщинам со светлым или румяным цветом лица, так как он придает коже тусклый и постаревший вид.

Седые корни

Седина – это естественно, а с недавних пор еще и очень модно. Все больше дам постарше решаются не закрашивать свои серебряные пряди, а сделать их своим достоинством. "Седые окрашивания" выглядят интересно и ничуть не старят своих обладательниц. А вот решение оставить седыми только корни или отдельные пряди, а остальные волосы покрасить в другой оттенок – провальная затея. Такой "переход" выглядит исключительно странно и неухоженно.

Корни на виду

Окрашивание волос требует постоянного ухода, так как корни появляются в мгновение ока. Правильно спланировать окрашивание удается не всегда. Дабы эта маленькая оплошность не заставила вас выглядеть старше, можно покрасить волосы так, чтобы корни были заведомо темнее, например, в технике омбре. Это позволит вашим волосам расти естественно, а вы всегда будете выглядеть свежо.

Немодный цвет

Еще одна распространенная ошибка – выбор неактуального оттенка краски. Безусловно, при выборе цвета нужно учитывать множество факторов, анализировать свой цветотип и многое другое. Но есть палитра давно нетрендовых оттенков, на которую не стоит обращать внимание при любых раскладах. Посоветуйтесь со своим мастером, он подскажет тона, которые не будут выглядеть старомодно.

Недавно OBOZREVATEL писал, как подобрать прическу, которая омолодит леди. Цвет, длина и форма волос могут оказывать большое влияние на внешний вид каждой женщины. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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