'Сбросить' 10 лет легко! Как подобрать прическу, которая вас омолодит: шесть секретов

Цвет, длина и форма волос могут очень влиять на внешний вид каждой женщины. Особенно внимательно подбирать стрижку нужно в зрелом возрасте, когда есть необходимость скрыть возрастные изменения и визуально омолодить лицо.

Видео дня

Опытный мастер сможет подобрать идеальную прическу, исходя из параметров и черт лица. OBOZREVATEL расскажет о 6 секретах, о которых нужно знать перед визитом в салон (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коррекция лица

Хорошая прическа может визуально скорректировать черты лица. Этим приемом часто пользуются парикмахеры, когда нужно скрыть высокий лоб челкой, "вытянуть" лицо с помощью каскадной стрижки и т.д. Перед сменой имиджа следует трезво оценить, что именно нужно "исправить" и какие для этого используют методы.

Цвет и блики

Неоднородный цвет волос с так называемыми бликами – секрет вечной молодости. Эффект выгоревших на солнце прядей придаст свежести образу и будет имитировать натуральный цвет волос.

Объем

С возрастом волосы портятся, выпадают и теряют объем, поэтому вернуть его – главная задача мастера. Для того чтобы шевелюра выглядела пышной, можно постричь волосы слоями или сделать модный боб.

Соотношение с телом

Прическа и фигура должны выглядеть гармонично, чтобы образ был удачным. Эксперты советуют дамам с пышными формами избегать слишком коротких причесок и гладких волос, ведь тогда голова будет выглядеть маленькой по отношению к телу. Хрупким красавицам не стоит делать слишком объемные прически.

Кончики

Плохое состояние волос с возрастом выдают неухоженные кончики. Пытаясь сохранить длину, женщины часто отказываются от коротких стрижек, что делает внешний вид неряшливым. Пряди обязательно нужно стричь, ведь это еще и придаст им плотность.

Омолаживающие приемы

Существует несколько универсальных советов для женщин в возрасте, с которыми следует ознакомиться. Дамам советуют выбирать стрижки длиной до плеч, асимметрию и отказаться от темных и ярких цветов. На фоне черных волос лицо будет выглядеть бледным, а морщинки – ярче.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять ошибок во время мытья головы "убивают" волосы, делая их тусклыми и неухоженными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!