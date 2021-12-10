Самые модные прически, одежда и макияж: какими будут тренды 2022 года. Фото

В 2022 году в тренде будут как эксцентричные яркие образы, так и природная красота и минимализм. В моду также вернуться некоторые приемы из 90-х и 00-х годов.

Какими будут макияж, маникюр, прически и одежда-2022, сообщил портал The List. "Независимо от ваших стилевых предпочтений, у вас будет много отличных вариантов модных тенденций", – пишет издание.

Блестки и сияние

В 2000 году у модниц блестели одежда, сотовые телефоны, плееры, сумки и вся лучшая косметика. "Это было немного безумно, но в то же время ослепительно. И это было потрясающе", – отметили авторы статьи.

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Теперь блестки – в самых различных вариациях – снова в тренде. Дань моде 00-х будет воплощена в сияющих подводках для глаз, тенях для век и даже в камешках и кристалах, наклеенных на лицо. Сияющими в следующем году также могут быть волосы, одежда, аксессуары.

Губы из 90-х

2022 год обещает стать ностальгическим по еще одной тенденции: яркий макияж губ с четким контуром, который может отличаться по цвету от помады. Как отмечают визажисты, темные оттенки карандаша в сочетании с более светлым основным оттенком губ визуально создают дополнительный объем.

Ожидается, что снова актуальной станет коричневая помада. Многие известные бренды уже выпустили новые линейки средств для губ такого цвета.

Небрежные завитки в повседневных прическах

Горячим трендом-2022 называют прически с собранными волосами, когда отдельные прядки остаются у лица. Этот прием тоже вернулся из 90-х.

Тренд будет включать в себя как легкие небрежные укладки, так и сложные прически с заплетенными прядями, обрамляющими лицо. Стилист Салли Хершбергер отметила, что такие образы – "суперкрутые". "Это идеально подходит для тех, кто в прошлом году сделал модную челку и решил отрастить ее", – сказала она.

Очень длинные волосы

Конечно, короткие прически не выйдут из моды, однако супердлинные волосы, а также наращивание, вернутся к модницам.

Обязательное условие – чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, а наращивание не было заметным. Стилист Кларисс Рубенштейн добавила: особо актуальными будут гладкие укладки с выровненными волосами, что уже было популярно в начале 00-х.

Густая прямая челка

Супермодной в 2022 году будет считаться тяжелая, прямая и резкая челка, пообещал парикмахер Энтони Кэмпбелл. Однако этот тренд нельзя назвать простым, ведь многим типам волос такая прическа либо не подойдет, либо будет требовать ежедневной укладки.

Цвет волос, вдохновленный едой

Хотя ожидается, что окрашивание в 2022 году будет направлено в сторону естественности, это не означает, что модницы не будут тонировать, мелировать или красить волосы в необычные оттенки.

В 2022-м некоторые популярные цвета волос будут вдохновлены едой: такой как мед, карамель и даже тыква.

Выгоревшие волосы

Суть этого тренда – получить естественный оттенок волос; такой, если бы вы были еще ребенком и проводили бы много времени, играя на солнышке. Светлые игривые пряди в волосах должны выглядеть натурально.

Такого эффекта можно добиться, немного осветлив естественный цвет волос. Причем "выгореть на солнце" должны лишь некоторые пряди, что не так вредит волосам, как тотальное окрашивание.

Клубнично-коричневый цвет волос

Такое окрашивание как будто сочетает естественный цвет волос шатенок с более тонкими красными оттенками. Он станет отличным вариантом для тех, кто хочет сделать "осторожный" эксперимент.

Этот цвет особенно подходит для весны, так как волосы будут выделяются и невероятно красиво переливаться на солнце.

Акцент на глаза

В 2022 году актуальным будет сложный макияж глаз, в том числе рисунки, экспериментальные формы стрелок, насыщенные тени (и блестки, конечно же).

Кроме того, в моде останутся "диско-брови" – зачесанные наверх и с нанесенными на них блестками.

Французский маникюр с изюминкой

Несколько последних сезонов французский маникюр заменили другие виды нейл-арта, но теперь он возвращается. Однако стандартное воплощение – бежевая основа с белыми кончиками – уже не интересна.

Ожидается, что популярными будут эксперименты с цветами, формой либо нанесение на отдельные ногти рисунков.

Неоновые цвета в одежде

По словам экспертов, неоновые оттенки желтого, оранжевого и зеленого будут на пике популярности. Это может стать отличным способом поднять себе настроение и вывести себя из зимней хандры.

Это ностальгия по 80-м и 90-м, но перебарщивать не стоит – в 2022 году важно подбирать сбалансированные образы или же идеально сочетать принты и яркие оттенки между собой.

Естественный вид

Наряду с множеством смелых трендов, естественность тоже будет в моде. К примеру, неидеальный тон кожи вполне допустим, но только если она выглядит ухожено.

Брюки с низкой посадкой

Если в 2021-м все были без ума от высоких брюк, то в новом году пора вспомнить забытые джинсы, штаны и шорты, оголяющие живот.

Брюки с низкой посадкой уже были продемонстрированы на подиумах Miu Miu, Coperni, Isabel Marant и Giorgio Armani в коллекциях-2022.

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