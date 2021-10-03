Самая горячая бабушка в мире раскрыла секреты своей красоты. Фото

Австралийка Джина Стюарт, признанная самой горячей бабушкой в мире, заявила, что поддерживать внешний вид ей помогают строгий режим ухода за кожей и диета. Причем она якобы не тратит на них много денег.

Недавно модель журнала Maxim отпраздновала 51-летие. Секретами своей красоты женщина поделилась в интервью Daily Star.

Прежде всего Стюарт отметила, что вместо того, чтобы покупать модные косметологические средства, она выбирает доступное кокосовое масло. По ее словам, этот натуральный ингредиент отлично подходит для увлажнения сухой кожи, избавления от прыщей и уменьшения воспаления. Модель подчеркнула, что начала использовать его еще в подростковом возрасте.

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"Я старательно увлажняла им все свое тело с головы до пят с 19 лет после каждой ванны или душа. Твердо верю, что это кардинально изменило мою кожу и сделало ее максимально эластичной", – поделилась австралийка.

Органическое кокосовое масло первого отжима она назвала чистым от природы средством, которое является идеальной альтернативой увлажняющему крему.

"Кожа впитывает все, что вы на нее наносите. Со временем, если вы используете увлажняющие средства с химическими добавками, я считаю, что это не может быть полезно для вашего здоровья. Вам не нужны эти дорогие увлажняющие средства", – выразила убеждение Стюарт.

Самая горячая бабушка в мире добавила, что также ежедневно пользуется маслом шиповника. Его она назвала своим своеобразным "ботоксом в бутылке" и секретным оружием против старения.

Считается, что этот доступный по цене продукт хорошо подходит для увлажнения, осветления и восстановления кожи.

Помимо этого, мама четырех детей и бабушка для двоих внуков, Джина Стюарт отметила, что способствует ее более молодому внешнему виду и здоровое питание.

Так, модель часто употребляет белковые блюда, например, курицу, индейку и рыбу. Включает в свой рацион много овощей и полезных углеводов. В Instagram она писала, что салат, брокколи и сладкий картофель – одни из ее любимых блюд. Отказ от выпивки и кофе женщина назвала "важной" частью заботы о себе. В то же время призналась, что не совсем отказалась от лакомств.

"Я люблю шоколад и не отрицаю этого, но только в умеренных количествах", – сказала модель.

Она искренне верит в силу разума над материей, в частности, что психическое здоровье также важно, как и физическое.

"Хороший хакер – это душевное спокойствие, понимание того, что меня беспокоит, и максимальное снижение этого стресса. Верю: мы являемся тем, что мы едим, чувствуем и думаем. Все это подпитывает нас на каждом уровне каждый день, полезно для яркой и здоровой жизни", – заключила Стюарт.

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