Самая горячая бабушка в мире отпраздновала день рождения на пляже. Фото

Австралийка Джина Стюарт, которую признали самой горячей бабушкой в мире, отпраздновала свой 51 год на побережье Кораллового моря. Женщина провела день со своей семилетней дочерью Саммер.

Кадрами празднования в ярко-желтом бикини молодая бабушка поделилась в своем Instagram. Она также рассказала, что собиралась надеть костюм, но решила, что в купальнике будет даже лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джина прославилась в 2018 году, когда выиграла конкурс красоты, устроенный австралийской редакцией журнала "Maxim". Ее аудитория в социальных сетях уже насчитывает более 300 000 подписчиков.

Австралийка уже воспитала 4 детей и 2 внуков, однако в это трудно поверить, глядя на ее молодой внешний вид. Интересно, что модель никогда не ложилась под нож хирурга и не колола себе ботокс, поскольку боится иголок.

"Я думала, что 50 это много, но теперь мне 51. Годы идут слишком быстро. Я могла бы плакать из-за этого или смеяться – еще не решила. В конце концов, возраст очень относительный, поэтому я ему благодарна", – подписала фото Джина.

Также бабушка рассказала, что ей очень повезло, ведь почти вся Австралия сейчас закрыта на карантин. Ее штат один из немногих, где действуют не слишком жестокие ограничения, поэтому она смогла отдохнуть с дочерью на пляже.

Напомним, что OBOZREVATEL также писал о 60-летней американке, которая выглядит на 30. О секретах ее красоты вы можете почитать в материале.