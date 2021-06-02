56-летняя модель раскрыла секрет молодости без хирургических операций. Фото

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова, которая является противником хирургических операций, рассказала, что сохраняет свою молодость с помощью ультразвуковой подтяжки лица и сокращения морщин с помощью плазменной ручки. Она также уточнила, что никогда не делала уколы ботокса и других филлеров.

Этой информацией женщина поделилась с изданием Page Six. Она разъяснила подробнее, что плазменная ручка – это устройство, точечно воздействующее на эпидермис и обновляющее кожу путем микроожогов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не делаю того, что заставляет меня выглядеть так, будто меня растерзал медведь. Я пользуюсь уходовой косметикой, но она не даст вам эффект пластических операций и не сделает вас на 20 лет моложе. Лучшее, на что вы можете надеяться, – это сияние и эластичность кожи", – сказала Поризкова.

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Также экс-модель резюмировала, что никогда не стремилась выглядеть моложе своего возраста.

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