56-летняя модель раскрыла секрет молодости без хирургических операций. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Красота
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56-летняя супермодель рассказала, как сохранить молодость без хирургических операций

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова, которая является противником хирургических операций, рассказала, что сохраняет свою молодость с помощью ультразвуковой подтяжки лица и сокращения морщин с помощью плазменной ручки. Она также уточнила, что никогда не делала уколы ботокса и других филлеров.

Этой информацией женщина поделилась с изданием Page Six. Она разъяснила подробнее, что плазменная ручка – это устройство, точечно воздействующее на эпидермис и обновляющее кожу путем микроожогов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не делаю того, что заставляет меня выглядеть так, будто меня растерзал медведь. Я пользуюсь уходовой косметикой, но она не даст вам эффект пластических операций и не сделает вас на 20 лет моложе. Лучшее, на что вы можете надеяться, – это сияние и эластичность кожи", – сказала Поризкова.

Супермодель рассказала, как сохранить молодость без хирургических операций.
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Паулина Поризкова раскрыла секреты своей молодости.
Паулина Поризкова рассказала о секретах своей молодости.

Также экс-модель резюмировала, что никогда не стремилась выглядеть моложе своего возраста.

Как выглядит Паулина Поризкова.
Как выглядит Паулина Поризкова в 56 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у француженок, о невероятной харизме и красоте которых ходят целые легенды, есть свои секреты, которые помогают им выглядеть сексуальнее и моложе остальных. Кремовые текстуры в мейкапе,небрежная укладка и ощущение легкости – лишь некоторая часть этого списка.

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