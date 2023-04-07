Не хотят ''притворяться'': пять знаменитостей, которые никогда не красили волосы. Фото

Несмотря на то, что героини нашей подборки снялись в множестве кинокартин и реклам, перепробовали сотни образов, они за свою жизнь ни разу не сменили цвет волос. Эти любимицы миллионов запрещали стилистам красить локоны, отдавая предпочтение парикам для известных ролей. Кендалл Дженнер, Джессика Честейн, Джулианна Мур воспринимают себя такими, какими их задумала природа.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию пять красавиц, не захотевших сменить образ даже для знаменитых голливудских фильмов. Признаем, что они привлекательны с натуральным цветом волос (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кендалл Дженнер

Американская модель и одна из сестер знаменитой Ким Кардашьян Кендалл рассказала в рекламе Calvin Klein, что она никогда не меняла цвет своих волос. Красотка имеет огромный опыт в сфере моделинга, она сотрудничала с самыми известными мировыми брендами и дизайнерами, но никогда не разрешала экспериментировать с ее прической.

2. Трейси Эллис Росс

50-летняя американская актриса, телеведущая, модель и сценарист, наиболее известная благодаря ролям в ситкомах "Подруги", от природы имеет иссиня-черный цвет волос. Во-первых, очень тяжело его изменить, чтобы стать шатенкой или блондинкой, а во-вторых, в интервью Essence в 2012 году артистка сказала, что комфортно себя чувствует в данном образе.

3. Джессика Честейн

Американская актриса и продюсер знаменита своими рыжими локонами. Для роли она готова изменить цвет волос, то есть надеть парик. В интервью в 2017 году она объяснила журналистам: "В детстве я не хотела отличаться, я хотела выглядеть так же, как все. Меня высмеивали за то, что у меня рыжие волосы и веснушки. Но пережив троллинг в детстве, вы будете праздновать потом, что не такие, как все. Если я хотела бы покрасить волосы, я могла бы, но я поняла, что особенная".

4. Сальма Хайек

Однажды мексикано-американская актриса заявила, она не видит необходимости перекрашивать волосы, ведь нравится себе с таким цветом. 56-летняя селебрити никогда не меняла имидж, разве что закрашивала седину таким же цветом, как ее локоны.

5. Джулианна Мур

В нашу подборку попала еще одна обладательница ярко-рыжих прядей. Актрису и писательницу Джулианну Мур можно назвать одной из самых известных селебрити с огненным оттенком волос в Голливуде. 62-летняя звезда "Парка юрского периода" так же, как и Сальма Хайек, только закрашивает седину. Она призналась, что начала это делать 10 лет назад.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал, какие голливудские звезды отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Мадонна, Кристен Стюарт и Лорд принципиально не разрешают экспериментировать мастерам со своим маникюром. Чтобы узнать о других знаменитостях – читайте наш материал.

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