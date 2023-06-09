Пять лучших причесок в летнюю жару: смотрятся очень эффектно и 'освежают'. Фото

Нежелательные завитки, липнущие к шее пряди, неопрятные локоны – все это раздражает девушек в жару. Самым лучшим вариантом для летнего сезона являются собранные прически, которые помогут не только хорошо выглядеть, но и свободно дышать.

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OBOZREVATEL расскажет, какие варианты укладок можно сделать за считанные минуты. Чтобы разнообразить их, добавьте пробор-зигзаг или косой, а также сделайте волосы гладкими с помощью специальных косметических средств (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Высокий хвост

Хвост – идеальная прическа для средних и длинных волос в жару. Она открывает лицо, подчеркивает шею и ключицы. Однако многие леди отказываются от этой модели, утверждая, что она скучная и связана только со спортом. Но, чтобы превратить спортивную прическу в вечернюю, просто оберните резинку прядью волос. Для пущей изящности можно выпрямить волосы или накрутить.

Пучок с локонами у лица

Небрежно заколотые волосы отлично смотрятся в сочетании с воздушными платьями. Чтобы сделать праздничный вариант, выпустите пряди у лица и слегка накрутите их. Для этого вам не понадобятся навыки парикмахера или много времени.

Рыбий хвост

Согласитесь, плотная коса – слишком банальный вариант. Можно подумать о французской косе, но ее вряд ли сможет заплести каждая девушка. На помощь приходит рыбий хвост. Все, что вам нужно сделать, это разделить волосы на две части, а затем, взять тонкую прядь с правой стороны и переложить ее на левую. Потом повторить данную манипуляцию, только с левой на правую сторону. Локоны следует чередовать, пока прическа не будет завершена. Завяжите кончик косы шелковой лентой.

Мальвинка

Если у вас длинные локоны и вы лучше всего выглядите с распущенными волосами, в летний сезон можно сделать ставку на прическу "мальвинка". Соберите пряди над ухом с обеих сторон и закрепите или завяжите резинкой на затылке. Распустите остальные волосы. Оставьте их ровными или придайте своему образу романтичности, сделав легкие волны.

Небрежная коса с повязкой на голове

Летняя свободная коса – прекрасная альтернатива пучку или хвосту. Чтобы добавить образу изюминки – завяжите на голове, модную в 2023 году, повязку. Только сочетайте ее оттенок с цветом вашего аутфита.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об ошибках при окрашивании волос, которые сильно старят. Монохромный цвет от корней до кончиков точно добавит вам несколько лет. Чтобы всегда выглядеть на "миллион" и не испортить свой образ неудачным оттенком локонов – читайте наш материал.

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