Пять лайфхаков по макияжу для женщин 50+, которые преобразят до неузнаваемости: будете выглядеть на 10 лет моложе. Фото

Выглядеть свежо, молодо и бодро утром желает каждая женщина. Однако с возрастом кожа теряет свою эластичность и упругость, поэтому следует уделять особое внимание грамотно подобранному уходу и макияжу.

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Для создания омолаживающего макияжа женщинам в возрасте 50+ следует учитывать определенные рекомендации, рассказывает OBOZREVATEL. Итак, примите во внимание эти пять простых и проверенных лайфхаков, которые помогут скрыть возрастные изменения.

Используйте хороший уход за кожей и наносите праймер

Безупречный макияж начинается с тщательного ухода за кожей. Кожа, которая имеет возрастные изменения требует больше увлажнения. Нанесите увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, дайте ему высохнуть, затем нанесите увлажняющий солнцезащитный крем и подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить праймер. Хороший праймер готовит вашу кожу к тональному крему, консилеру, создавая барьер, который стягивает поры и препятствует "оседанию" макияжа. Не переходите сразу к макияжу, не позаботившись сначала об основе.

Используйте жидкие тени металлических оттенков на середину век

Для того чтобы ваш взгляд не выглядел уставшим, наносите жидкие тени металлических оттенков на середину век. Благодаря этому макияжу ваши глаза будут выглядеть ярче и бодрее. К тому же металлические оттенки сейчас в тренде, такой макияж можно делать в любой сезон, в любой день и в любое время. Вы можете выбрать более светлый оттенок для дневного образа и более темный для вечернего.

Используйте средства для коррекции цвета кожи

Консилер может сделать очень многое. Чтобы скрыть красные пятна, обесцвечивание или бледность. Консилеры и праймеры для цветокоррекции с возрастом должны стать вашими "друзьями". Техника коррекции цвета подразумевает использование цвета, противоположного оттенку кожи, чтобы нейтрализовать его. Например, зеленый может скрыть покраснение, оранжевый – темные круги, а персиковый – синие/фиолетовые пятна.

Подводка для глаз

Подводку следует наносить на верхнюю ватерлинию глаз. Это может сделать ваши ресницы более густыми, а ваши глаза более открытыми. Используйте водостойкую подводку для глаз и аккуратно нанесите ее на верхнюю ватерлинию, прокрашивая в основание ресниц. Обратите внимание, что прорисовывать подводкой нижнюю ватерлинию не нужно, ведь это сделает ваши глаза визуально меньше.

Приведите контуры карандашом для губ

С возрастом губы теряют коллаген и становятся менее яркими и становится сложнее определить, где ваша помада должна начинаться и где заканчиваться. Чтобы губы выглядели большими, используйте нюдовый карандаш для губ, чтобы прорисовать контуры ваших губ. Затем прокрасьте губы помадой, подобного оттенку карандаша.

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Также OBOZREVATEL писал, что существует несколько ошибок в макияже глаз, которые могут состарить. Осторожно следует быть с графитовыми и черными оттенками теней, накладными ресницами и стрелками. Чтобы узнать детали – переходите на ссылку.

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