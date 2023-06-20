Не делайте так! Три ошибки в макияже глаз, которые могут состарить на 10 лет. Фото

Правильный макияж глаз делает взгляд выразительнее, а поэтому образ в целом автоматически становится куда эффектнее и соблазнительнее. Однако есть также перечень ошибок, допустив которые, вы рискуете визуально состарить себя на все 10 лет.

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Глаза можно состарить неправильным выбором средств для макияжа. Сюда относятся металлические и перламутровые тени, которые, возможно, и удачно смотрятся в вечерних образах, но в то же время подчеркивают даже самые малозаметные морщины. Поэтому визажисты рекомендуют использовать матовые тени, а также продукты с осветляющими частичками. Об этих и других правилах расскажем в материале OBOZREVATEL.

Тени, которые старят

Как мы уже успели заметить, одна из главных ошибок в макияже глаз – использование неподходящих цветов теней на верхнем веке. Особенно осторожными стоит быть с графитовыми и черными оттенками. Такая мрачная палитра подчеркнет все неровности кожи, ее покраснения и тонкие участки, сквозь которые просвечиваются вены. Чтобы избежать нежелательного эффекта, для использования рекомендуется теплая и естественная гамма цветов.

Не стоит также выбирать фиолетовые, красные и насыщенные розовые тени. Такие подчеркивают покраснения, обесцвечивают кожу и акцентируют внимание на темных кругах под глазами. Также избегайте нанесения темных теней на подвижное веко и светлых теней над ним. Такая ошибка в мейкапе может привести к тому, что веко будет выглядеть опущенным. А вот визуально уменьшить глаза и сделать взгляд сильно уставшим могут темные тени на нижней части глаза, поэтому также старайтесь не допускать эту грубую ошибку.

Слишком толстая стрелка

Еще одна распространенная ошибка в макияже глаз – рисование слишком толстой линии на верхнем веке с сильно загнутыми кончиками. Широкая стрелка может выглядеть карикатурно. Особенно это касается красавиц с не сильно большими глазами. Кроме того, взгляд автоматически становится тяжелым и поникшим, что придаст образу лишних 5-10 лет.

Неестественно длинные наклеенные ресницы

Не секрет, что длинные ресницы делают образ эффектным, а взгляд уверенным и сексуальным. Однако важно соблюдать меру. Если вы используете накладные ресницы, то они должны выглядеть максимально естественно. А вот очень длинные, слишком густые, завитые до максимума ресницы – ваш большой и коварный враг. Выглядит такая "щеточка" не только инфантильно и странно, но еще очень карикатурно и дешево.

Ошибкой в мейкапе глаз также является наклеивание ресниц кучей или полоской, которые не соответствуют чертам лица и размеру глаз. Особенно плохо смотрятся чрезмерно пышные и длинные ресницы на миниатюрных женщинах с тонкими чертами лица.

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