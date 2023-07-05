Как добиться эффекта сияющей кожи с помощью макияжа: три хитрости, которыми пользуются звезды

Главной тенденцией в мире мейкапа последние несколько лет остается так называемый "макияж без макияжа". Суть техники заключается в том, чтобы создать максимально естественный и свежий вид, будто вы вовсе не использовали косметику. Сияющая кожа, легкий румянец, открытый взгляд, нежные губы – вот эффект, которого мы добиваемся.

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Особенно актуален такой макияж на лето, когда не хочется отягощать себя слоями тонального крема, темными тенями, акцентной помадой и сумасшедшим контурингом в стиле Ким Кардашьян на красной дорожке. В жаркий период это будет не только вредить коже, но и выглядеть абсолютно неуместно и вульгарно. Поэтому OBOZREVATEL предлагает познакомиться с тремя хитростями трендового макияжа, главная фишка которых заключается в создании сияющего лица.

1. Не так важен макияж, как то, что кроется под ним

Уже каждая красотка должна была усвоить главное фундаментальное правило – в первую очередь нужно позаботиться не о самом мейкапе, а о подготовке кожи к нанесению косметики.

Секрет идеального нанесения макияжа начинается с красивой, здоровой кожи, поэтому используйте средства по уходу за ней, предназначенные для увлажнения и защиты, чтобы добиться сияющих результатов. Не забывайте, что летом обязательно нужно наносить SPF, дабы защитить себя от негативного влияния солнечных лучей. Ищите сыворотки и увлажняющие крема, содержащие такие усиливающие сияние ингредиенты, как витамин С, ниацинамид, и хотя бы раз в неделю используйте химические отшелушивающие средства, например, альфа-гидроксикислоты, чтобы очистить тусклую, сухую кожу и добиться мгновенного сияния.

Все это поможет сделать макияж ровным и "незаметным", то есть максимально естественным. А именно такие цели мы преследуем, когда говорим об идеальном мейке.

2. Идеальная основа

Итак, когда кожа полностью готова к контакту с косметикой, важно подобрать идеальную основу, которая сделает лицо сияющим, светящимся и безупречным. Выбирайте тональный крем с легкой формулой, которая идеально ложится на кожу и становится на ней по правильному незаметной. Насыщенные плотные текстуры отодвигаем в сторону. Средство должно обладать матирующим эффектом, но не делать лицо тусклым, серым и болезненным.

Нанесите средство прямо на кисть или спонж и круговыми движениями от центра лица наружу распределите его по коже, чтобы получить воздушное и изысканное покрытие.

3. Хайлайтер или эффект "поцелованной солнцем"

Обеспечить идеальное сияние, особенно в конце летнего дня, когда солнце светит насыщенными "золотыми" лучами, может наш верный друг – хайлайтер. Для выразительного, ослепительного и мерцающего цвета лица нанесите эту осветляющую мерцающую пудру на верхнюю часть скул, переносицу и лук Купидона (зону над верхней губой) поверх тонального крема или на голую кожу. Также можно добавить блеска на кончик носа и зону под бровями.

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