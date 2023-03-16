Больше не актуальны: какие тени вышли из моды и стали антитрендом в 2023 году. Фото

Тренды в макияже, как и тенденции в одежде, могут выходить из моды и выгладить устаревшими. Обычно они меняются нога в ногу, поэтому не бывает, чтобы спокойный образ контрастировал с цветным макияжем.

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Поскольку новый сезон диктует моду на природность и комфорт, в макияже также будет цениться натуральность. Итак, OBOZREVATEL решил рассказать, какие яркие тени в 2023 году стали антитрендом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Насыщенный коричневый

Для вечернего макияжа раньше часто использовали темно-коричневые тени, с которыми взгляд казался более глубоким, а глаза ярче. Однако неправильно подобранный оттенок может прибавить лет и плохо сочетаться, например, с холодным подтоном кожи.

Омбре

Поклонницы яркого макияжа часто экспериментировали с цветами на веках. Плавный переход от одного яркого оттенка к другому, а иногда даже комбинация более 3 цветов сейчас выглядят устарело и неактуально.

Голографические тени

Такие продукты были редкостью, в отличие от предыдущих двух техник, однако время от времени появлялись на лицах смелых красавиц. В эпоху моды на простосу и элегантность такой яркий макияж будет выглядеть некстати.

Раньше OBOZREVATEL писал, как подобрать идеальный оттенок помады. Есть 5 факторов, на которые необходимо ориентироваться.

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