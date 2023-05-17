Прекратите так делать! Пять ошибок со стрелками, которые испортят любой макияж. Фото

Самое сложное в макияже – нарисовать симметричные стрелки. Но, к сожалению, не только асимметрия может испортить ваш внешний вид. Существует еще несколько проблем, с которыми сталкиваются девушки при использовании подводки или карандаша. Не расстраивайтесь, ведь даже самые опытные визажисты порой не могут нарисовать идеальный "хвостик" или подобрать нужный цвет краски для стрелки.

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OBOZREVATEL расскажет о самых распространенных ошибках со стрелками. Если на носу у вас важное мероприятия, наш материал точно вам поможет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Слабо прорисованный кончик стрелки

Имея мало времени на сборы девушки забывают, что главное условие стрелок – это графичность и четкость. Иногда приходится мучиться минут 10, чтобы "хвостик" получился острым. Уделите этому внимание!

2. Вздернутый или опущенный "хвостик"

Только практика поможет найти идеальный угол наклона. Прежде чем понять, какая стрелка вам больше подходит, вы сделаете множество ошибок. Но важно запомнить, она не должна доставать брови или же быть продолжением линии роста ресниц.

3. Неправильные пропорции

Постарайтесь сохранять баланс в толщине стрелок. Если на веке вы рисуете широкую стрелку, не нужно делать кончик слишком тонким. И наоборот, оставлять незакрашенной середину века и прорисовывать графический "хвостик" также не стоит!

4. Непрокрашенное межресничное пространство

Данную ошибку совершают даже опытные визажисты. Вы этому можете не придать значения, но иногда с идеальной стрелкой в глаза бросается пустота между ресницами. Не забывайте мягким автоматическим карандашом прокрашивать межресничное пространство. Так ваш образ будет завершенным.

5. Неправильный изгиб стрелки

Чаще всего эту ошибку совершают те, кто только начинает делать макияж или, кто никогда не рисовал себе стрелки. Ведь у всех форма глаз индивидуальная. Леди с нависшим веком больше подходит форма под названием "крыло самолета".

Ранее OBOZREVATEL информировал, как правильно подобрать оттенок туши к своему цветотипу. Если у вас черные волосы и ореховые глаза – наносите на ресницы синюю или зеленую краску, а если пшеничные локоны и светлые глаза – желтую или бирюзовую.

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