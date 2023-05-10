Как правильно подобрать оттенок туши к своему цветотипу: эти секреты должны знать все. Фото

Внести разнообразие в повседневный образ достаточно легко. Для этого необязательно менять свой стиль одежды или перекрашивать волосы. Чтобы освежить внешний вид и добавить изюминки, следует выбрать цветную тушь для ресниц. Но перед макияжем стоит разобраться, как подобрать нужный цвет, чтобы он органично смотрелся с вашим цветотипом.

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Для этого не нужно идти к профессиональному визажисту или записываться на курсы по макияжу. OBOZREVATEL докажет, что подобрать цвет брасматика легко самостоятельно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Девушка "зима"

Леди имеют черные или темно-шоколадные волосы, темные брови; синие, карие или ореховые глаза; светлую кожу. Таким женщинам подойдут голубые, синие или зеленые тона туши.

Девушка "весна"

Дамы с данным цветотипом имеют медовую шевелюру, брови чуть темнее волос. Их глаза – от цвета неба до ореховых, губы теплых тонов – персиковых или абрикосовых. Светлая кожа с веснушками. Если в описании вы узнали себя, выбирайте бирюзовую, изумрудную или коричневую краску.

Девушка "лето"

Волосы – русые, соломенные, шоколадные или каштановые. Кожа – оливковая или нежно-розовая; оттенок глаз чаще всего светлый – серый, голубоватый, ореховый. Губы – бледно-розовые. Чтобы создать гармоничный образ, леди с этим цветотипом рекомендуют применять желтую, бирюзовую или изумрудную тушь.

Девушка "осень"

Девушка "осень" имеет персиковую или бронзовую кожу; медового, орехового или шоколадного цвета локоны; зеленые или карие глаза и медовые губы с оранжевым подтоном. В макияже глаз таким женщинам стоит использовать фиолетовые бьюти-средства, которые создадут контраст с кожей и шевелюрой.

Также запомните, что дамам после тридцати лучше отказаться от розовых, желтых и салатовых брасматиков.

Темную краску наносите по всей длине; яркую желтую, сиреневую, салатовую – только на кончики и после использование черной.

Как недавно информировал OBOZREVATEL, черная подводка – табу в макияже после 40 лет. Эксперты также советуют отказаться от гелевой подводки и острых графических стрелок. Чтобы узнать тонкости макияжа глаз – читайте наш материал.

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