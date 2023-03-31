Придаст объем волосам: названа самая модная прическа весны 2023, от которой в восторге звезды. Фото

Веяния моды 2023 года принесли тренд на укороченные прически. Многие звезды уже кардинально изменили длину волос в пользу более коротких стрижек. А одной из самых модных причесок в этом сезоне стал так называемый бабл-боб.

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Свое название он получил из-за сходства с пузырем, которое красавицы получают в результате. О стильной стрижке рассказали редакторы польского издания Gazeta Wroclawska (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От обычного боба ее отличает более укороченные сзади пряди. Преимущество бабл-боба в том, что он придает объем волосам, ведь длина совсем не тяготит их. К тому же короткие волосы требуют меньше времени на уход и косметических средств.

Модную стрижку лучше делать в салоне, поскольку в наиболее хлопотной работе нуждается именно задняя часть головы. Она должна быть короче передней и аккуратно подстриженной.

Простая укладка поможет каждый раз после мытья прибавлять объем без использования стайлинговых средств. Бабл-боб предусматривает прямой пробор и прямые волосы, чтобы стрижка выглядела аккуратно.

Как и с любым другим вариантом боба, с такой прической можно смело стричь челку. Смелые модницы могут также экспериментировать с цветом волос.

В далеких 2005-2010 годах самые известные звезды, такие как Виктория Бекхэм, демонстрировали бабл-боб на себе. В 2023 году его открыли для себя и другие знаменитости.

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