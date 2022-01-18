Почему японки всегда приятно пахнут даже без духов. 7 секретов

Те, кто когда-нибудь общался с японками, наверняка запомнил их приятный запах. Эти девушки пахнут хорошо во что бы то ни стало. Но все не просто так, как кажется на первый взгляд. Для хорошего аромата у них есть свои секреты.

OBOZREVATEL выяснил, в чем эта тайна и собрал семь секретов японских женщин, с помощью которых они сохраняют непревзойденный запах в любой ситуации.

Бесконечная чистка зубов. По сравнению с европейцами и другими людьми, в Японии уход за зубами не ограничивается двумя разами в день. Они чистят ротовую полость после каждого приема еды. Этому обучают еще со школы. Необычный ритуал гигиены. В каждой японской ванной комнате есть и душ и ванна. Причем последняя огромных размеров, где может поместиться сразу несколько людей. Сначала они принимают душ со всеми косметическими средствами, а потом заканчивают свой обряд банных процедур принятием ванны с чистой водой. Это тонизирует кожу тела. Особые дезодоранты. В косметичке японок есть необычные духи и спреи, которые позволяют им хорошо пахнуть. Во-первых, эти женщины всегда выбирают "съедобные" духи, аромат которых повторяет фрукты. А во-вторых, они пользуются духами в таблетках, пахнущими изнутри, и применяют анализаторы - специальные крема, которые при нанесении испаряют пот с поверхности кожи. Уход за волосами. Женщины из Японии придают огромное значение уходу за волосами – моют их специальными шампунями и обогащают концентрированными спреями. Специальная диета. Все японцы употребляют минимальное количество мяса. А все потому, что распадающийся белок придает организму плохой запах. Также в их рационе практически нет жареной еды, а только на пару, и очень мало молочки. Специальная одежда. Из-за высокой влажности в стране, жители Японии, даже в самую жаркую пору стараются покрывать свое тело полностью. Так как влажность способствует открытию пор, а значит чистой коже и отсутствию очага для размножения неприятно пахнущих бактерий. Кроме того, японцы носят специальное нижнее белье, которое на 95％ поглощает ароматы. Правильный уход за одеждой. Стирка для японцев как культ гигиены. Они никогда не экономят денег на подборе средств бытовой химии и используют кондиционеры для белья.

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В общем, приятный запах – дело непростое, но вполне достижимое в любых условиях.

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