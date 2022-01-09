5 нетипичных способов избавиться от перегара

Специалисты утверждают, что запах алкоголя и перегар – два разных явления, и избавиться от них можно по-разному. В частности, существует миф, что жвачка и чистка зубов могут убрать неприятный аромат, но это не совсем так.

Запах алкоголя легко устраняется лимоном или мятной пастой, но это ненадолго. Впоследствии в организме образуются продукты распада этанола, которые будут вызывать "душек" даже после хорошего полоскания, пишет Лайфхакер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ряд нетипичных способов, о которых немногие вспоминают в моменты опьянения, помогут не просто замаскировать запах, а ускорить выведение алкоголя из организма.

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Зарядка

Физические упражнения или прогулка наполнит печень необходимым кислородом, что ускорит очистку. Кроме того, усиленное глубокое дыхание способствует очищению легких, а значит, перегар становится не столь ощутимым.

Специи

Экзотические специи со стойким ароматом по типу перца и пряностей "запустят" метаболизм и помогут поскорее вывести из организма последствия вечерней гулянки.

Правильный завтрак

Как бы желудок ни крутило от еды утром, эксперты советуют пересилить себя и позавтракать правильно. Например, яичницей или стейком из нежирного мяса. Эти блюда богаты аминокислотами и белком, помогающим печени быстрее перерабатывать остатки этилового спирта.

Теплый душ

Еще один способ вывести продукты распада этанола – через поры. В этом случае поможет теплый и тщательный душ, но можно попробовать контрастный вариант. Он не только очистит кожу, но и ускорит метаболизм.

Напитки

Третий и последний путь, по которому остатки спирта выводятся из организма – моча. Для того чтобы ускорить этот процесс, специалисты рекомендуют пить больше воды, чая и кофе. Последнее обладает еще и мочегонным эффектом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как избавиться от похмелья после громкого празднования. Для женщин эта тема особенно актуальна, ведь они переносят выведение алкоголя из организма тяжелее мужчин.